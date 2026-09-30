FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30'a çevrildi

Yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatları sert düştü. Ons altın son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki şimdi ne olacak? Altının yönünü belirleyecek kritik 48 saat başladı. ABD’den bugün Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanması beklenen aylık enflasyon verileri ve Cuma günü açıklanan istihdam verileri altının yönünü belirleyecek.

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30'a çevrildi
Cansu Çamcı

Artan jeopolitik riskler, ABD ve İran arasında uzlaşma sağlanamaması, ABD Merkez Bankası'na (FED) yönelik faiz beklentileri değerli metalleri baskıladı.

Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.174 dolar seviyesinden başladı.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.577,50 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.794,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.582,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.832,79 TL

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30 a çevrildi 1

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.038,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.174,60 dolar

Ons altın pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerine inerken, salı günü gelen alımlarla yeniden 4 bin 140 doların üzerine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise günü 4 bin 179,70 dolardan tamamladı.

KRİTİK 48 SAAT!

Altın yatırımcısının ilk kritik saati Türkiye saatiyle 15.30. ABD’de ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu açıklanacak. Fed’in yakından izlediği PCE enflasyonu da aynı raporun içinde yer alacak. Piyasadaki genel beklenti manşet PCE enflasyonunun yıllık yüzde 3.7, çekirdek PCE’nin ise yüzde 3.3 civarında kalması yönünde. Aylık çekirdek PCE için yüzde 0.3 artış beklentisi öne çıkıyor.

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30 a çevrildi 2

Altındaki ikinci kritik gün ise Cuma. 2 Ekim’de açıklanacak ABD’nin Eylül ayı istihdam raporu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Piyasa tahminlerinde tarım dışı istihdam artışının yaklaşık 100 bin kişi olması ve işsizlik oranının yüzde 4.1’de kalması bekleniyor. Enflasyon ve istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed'in yeni faiz artışlarına ilişkin beklentileri güçlendirerek dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde baskı yaratabilir.

Daha zayıf bir veri kombinasyonu ise Fed'in beklemede kalabileceği beklentisini destekleyerek değerli metalin toparlanmasına alan açabilir.

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30 a çevrildi 3

Bu nedenle önümüzdeki 48 saat, 4 bin 100 dolar çevresinden başlayan hareketin kısa süreli bir tepki mi yoksa daha kalıcı bir yön değişiminin başlangıcı mı olduğuna ilişkin piyasaya yeni ipuçları verecek.

Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30 a çevrildi 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli olduBorsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.610,36
6.611,37
% 0.37
11:07
Ons Altın / TL
205.892,13
205.961,45
% 0.52
11:22
Ons Altın / USD
4.200,57
4.201,20
% 0.45
11:22
Çeyrek Altın
10.576,58
10.809,59
% 0.37
11:07
Yarım Altın
21.087,06
21.619,19
% 0.37
11:07
Ziynet Altın
42.307,74
43.107,18
% 0.37
11:07
Cumhuriyet Altını
43.525,00
44.179,00
% 0.05
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın düşüş sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken AK Parti kulisi: "Neredeyse hiç seveni yok"

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 5 villaya el konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.