Gram altın son 2 ayın en düşük seviyesinde: Gözler 15.30'a çevrildi

Artan jeopolitik riskler, ABD ve İran arasında uzlaşma sağlanamaması, ABD Merkez Bankası'na (FED) yönelik faiz beklentileri değerli metalleri baskıladı.

Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.174 dolar seviyesinden başladı.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.577,50 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.794,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.582,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.832,79 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.038,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.174,60 dolar

Ons altın pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerine inerken, salı günü gelen alımlarla yeniden 4 bin 140 doların üzerine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise günü 4 bin 179,70 dolardan tamamladı.

KRİTİK 48 SAAT!

Altın yatırımcısının ilk kritik saati Türkiye saatiyle 15.30. ABD’de ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu açıklanacak. Fed’in yakından izlediği PCE enflasyonu da aynı raporun içinde yer alacak. Piyasadaki genel beklenti manşet PCE enflasyonunun yıllık yüzde 3.7, çekirdek PCE’nin ise yüzde 3.3 civarında kalması yönünde. Aylık çekirdek PCE için yüzde 0.3 artış beklentisi öne çıkıyor.

Altındaki ikinci kritik gün ise Cuma. 2 Ekim’de açıklanacak ABD’nin Eylül ayı istihdam raporu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Piyasa tahminlerinde tarım dışı istihdam artışının yaklaşık 100 bin kişi olması ve işsizlik oranının yüzde 4.1’de kalması bekleniyor. Enflasyon ve istihdam verilerinin güçlü gelmesi, Fed'in yeni faiz artışlarına ilişkin beklentileri güçlendirerek dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde baskı yaratabilir.

Daha zayıf bir veri kombinasyonu ise Fed'in beklemede kalabileceği beklentisini destekleyerek değerli metalin toparlanmasına alan açabilir.

Bu nedenle önümüzdeki 48 saat, 4 bin 100 dolar çevresinden başlayan hareketin kısa süreli bir tepki mi yoksa daha kalıcı bir yön değişiminin başlangıcı mı olduğuna ilişkin piyasaya yeni ipuçları verecek.