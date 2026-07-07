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Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

7 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici şekilde yükselmiştir. Ons altın, 4.130,74 Dolar seviyesinde sabitlenirken, Türkiye'de gram altın fiyatı 6.219,58 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının fiyatları yatırımcılar için önem taşımaktadır. Ayrıca, bilezik fiyatları da piyasalardaki dalgalanmalara işaret etmektedir. Ekonomik ve jeopolitik durumlardaki değişimler, altın piyasasını etkilemeye devam etmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, tarih boyunca değer saklama aracı olarak önemini korumuş ve yatırımcıların güvenli limanı olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekici bir tablo sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.130,74 Dolar seviyesinde sabitlenmiştir. Bu rakam, ekonomik koşulların altın üzerindeki etkilerini yansıtan önemli bir göstergedir.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları 6.218,77 TL alış, 6.219,58 TL satış olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için kolay ulaşılabilir bir birimdir. Çeyrek altın fiyatları alışta 9.950,03 TL, satışta 10.169,02 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın hem yatırım hem de hediyelik olarak tercih edilmektedir.

Yarım altın için alış fiyatı 19.837,88 TL, satış fiyatı ise 20.338,04 TL olmuştur. Yarım altın, düğünlerde ve özel günlerde sıkça tercih edilen bir seçenektir. Cumhuriyet altını alışta 41.417 TL, satışta 42.049 TL değerinde işlem görmektedir. Bu altın türü, yatırım ve tarihi önemiyle dikkat çekmektedir.

Gremse altın, alışta 100.549 TL, satışta ise 101.752 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altın alış fiyatı 41.430 TL, satış fiyatı 41.749 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını, alış fiyatı 39.800,13 TL, satış fiyatı 40.551,68 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Bu fiyatlar, yatırım kararlarında önemli bir akıl yürütme unsuru haline gelmektedir.

Bilezik fiyatlarına gelince, 14 ayar bilezik gramı 3.385,76 TL alış, 4.555,61 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.281,85 TL, satışta 4.950 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.646,11 TL, satışta 5.845,03 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyatlar, altın mücevherat pazarındaki dalgalanmalara işaret etmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatlandırması, alışta 6.187,68 TL, satışta 6.188,49 TL olarak kaydedilmiştir. Tüm bu veriler, 7 Temmuz 2026 itibarıyla altın piyasasındaki durumu ve geleceğe yönelik beklentileri net bir şekilde göstermektedir. Ekonomik ve jeopolitik faktörler, fiyatları şekillendirmeye devam etmektedir. Bu faktörler, yatırımcıların karar süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Temmuz Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.213,85
6.214,73
% -0.88
10:05
Ons Altın / TL
193.484,78
193.588,31
% -0.75
10:20
Ons Altın / USD
4.131,58
4.132,22
% -0.79
10:20
Çeyrek Altın
9.942,16
10.161,08
% -0.88
10:05
Yarım Altın
19.822,19
20.322,15
% -0.88
10:05
Ziynet Altın
39.768,65
40.520,01
% -0.88
10:05
Cumhuriyet Altını
41.417,00
42.049,00
% -0.9
15:26
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Altın güncel altın fiyatları
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