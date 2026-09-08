Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 8 Eylül 2026: Piyasalardaki Güncel Durum

8 Eylül 2026 itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle ons altın fiyatlarının dolara endeksli seyretmesi dikkat çekici bir unsur olmaktadır. Bugünkü verilere göre ons altın fiyatı 4.403,63 dolar seviyesinde işlem görmektedir.

Gram altın, yerel piyasalarda önemli bir değer taşımaktadır. Bugünkü alış fiyatı 6.862,364 TL, satış fiyatı ise 6.863,237 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar yatırımcıların gram altın alım-satım kararları üzerinde etkili olmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.979,78 TL, satışta 11.221,39 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Çeyrek altın, hediyelik veya yatırım aracı olarak sıkça tercih edilmektedir. Bu fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Yarım altın ise alışta 21.890,94 TL, satışta 22.442,78 TL seviyelerine ulaşmaktadır.

Cumhuriyet altını, alışta 45.161 TL, satışta 45.842 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu altın türü, genellikle uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. Gremse altın, alışta 109.519 TL, satışta ise 110.985 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasa dinamiklerinin alım ve satım üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Ata altın fiyatları alışta 44.760 TL, satışta 45.331 TL üzerinden işlem bulmaktadır. Ziynet altın ise alışta 43.919,13 TL, satışta 44.748,31 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, kişisel veya ticari amaçlarla altın almak isteyenlerin karar süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Bilezik alım satımı için 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar gram altın fiyatları sırasıyla 3.719,35 TL ile 4.945,62 TL, 4.669,74 TL ile 5.470 TL ve 6.188,19 TL ile 6.409,05 TL arasında işlem görmektedir. Bilezik altınlar, yatırımcılar ve mücevher kullanımı için tercih edilmektedir.

Tüm bu verilere göre altın fiyatlarındaki dalgalanmaların piyasalara etkisi önemlidir. Ayrıca, yatırımcı davranışlarını dikkatlice analiz etmek gerekir.