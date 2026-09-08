OVP sonrası zam hesabı değişti: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu Orta Vadeli Programı açıkladı. 2027-2029 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan programda yıl sonu enflasyon tahmini de açıklandı.

Yılmaz, "2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3’e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi. Enflasyonun; 2027 yılında yüzde 21’e, 2028 yılında yüzde 13,5’e ve 2029 yılında yüzde 9’a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz." dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

OVP'de açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini sonrası gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Ekonomi yönetiminin hedefinin tutması halinde, memur ve emeklinin ocak zammı ne kadar olacak?

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre zam alacak. Memur zammı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,66

Enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 geldi. 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. Milyonların zammının kesinleşmesi için ise 4 aylık enflasyon verisi kaldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

OVP'de belirlenen 2026 sonu yüzde 28,4 oranındaki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Yüzde 9,89'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, yüzde 7,84'luk zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek.