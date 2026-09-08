FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli Temmuz zammı sonrası Ocak 2027'de maaşlarına alacakları zammı merakla beklerken emeklilere yönelik kulis bilgisi de gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'
Hande Dağ

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına aldıkları zammın ardından gözünü 2027 Ocak zammına çevirdi. Bir yandan da emekliler için yapılan planlara dair kulis bilgileri takip ediliyor.

Milyonlarca emekli için kulis: Farklı isimler altında destek 1

Emekliler 2027 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı oranında zam alacak. Bunun için Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla henüz 2 aylık enflasyon farkı oluştu. 2 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık 3,66 oranında zammı şimdiden hak ederken bir yandan da Ocak ayında ne kadarlık bir zam alabileceklerini hesaplamaya başladı. Emeklinin 6 aylık enflasyon farkı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileriyle beraber netlik kazanacak.

Milyonlarca emekli için kulis: Farklı isimler altında destek 2

Öte yandan milyonlarca emekli 2027 yılı için kulis bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle yeni yılla beraber emeklilere yeni desteklerin olup olmayacağı merak ediliyor.

Milyonlarca emekli için kulis: Farklı isimler altında destek 3

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİREN KULİS

TGRT Haber canlı yayınında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Yani burada da belki rahatlamalar söz konusu olacak" dedi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladıBaşbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı
Altın yükseldi 'Hala sıkışmış durumda'Altın yükseldi 'Hala sıkışmış durumda'

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli emekli zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.