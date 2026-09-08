Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Emekliler Temmuz ayında maaşlarına aldıkları zammın ardından gözünü 2027 Ocak zammına çevirdi. Bir yandan da emekliler için yapılan planlara dair kulis bilgileri takip ediliyor.

Emekliler 2027 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı oranında zam alacak. Bunun için Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla henüz 2 aylık enflasyon farkı oluştu. 2 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık 3,66 oranında zammı şimdiden hak ederken bir yandan da Ocak ayında ne kadarlık bir zam alabileceklerini hesaplamaya başladı. Emeklinin 6 aylık enflasyon farkı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileriyle beraber netlik kazanacak.

Öte yandan milyonlarca emekli 2027 yılı için kulis bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle yeni yılla beraber emeklilere yeni desteklerin olup olmayacağı merak ediliyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİREN KULİS

TGRT Haber canlı yayınında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Yani burada da belki rahatlamalar söz konusu olacak" dedi.