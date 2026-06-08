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Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 08 Haziran 2026 itibarıyla dünya çapında önemli bir konu olmayı sürdürüyor. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ons altın fiyatı 4.299,95 Dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'de gram altın 6.371,862 TL ile dikkat çekmektedir. Çeyrek altın 10.194,98 TL’den işlem görmektedir. Piyasalardaki belirsizlik ve yatırımcıların riske karşı duyarlılığı, bu fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor. Yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 08 Haziran 2026 itibarıyla dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalarla birlikte önemli bir merak konusu haline geldi. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar, ekonomik verilerin etkisiyle bu fiyatları yakından takip ediyor.

Bugün ons altın, 4.299,95 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, uluslararası altın piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtmakta. Yatırımcıların yönelimi üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Ons altın fiyatı, yatırımcıların riske karşı duyarlılığını gösteren bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

Gram altın fiyatları da önemli bir göstergedir. Saat 10:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.371,862 TL, satış fiyatı ise 6.372,781 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye'deki bireyler için gram altın, en yaygın kullanılan birimlerden biridir. Bu nedenle, gram altın fiyatlarının dalgalanması yerel piyasalarda önemli ipuçları sunmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.194,98 TL, satışta ise 10.419,50 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise alışta 20.326,24 TL, satışta 20.838,99 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu iki birim, hediye olarak sıkça tercih edilmektedir. Böylece altın talebinin önemli parçalarından biri olmaktadır.

Cumhuriyet altını, önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkmakta. Bugünkü verilerde alış fiyatı 42.971 TL, satış fiyatı 43.638 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altının alış fiyatı 103.747 TL, satış fiyatı ise 105.312 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Ata altının alış fiyatı 42.684 TL, satış fiyatı ise 43.126 TL şeklindedir. Ziynet altını ise alışta 40.779,92 TL, satışta 41.550,53 TL olarak işlem görmektedir. Ziynet altını, özel günlerde sıkça tercih edilen bir alternatif olmayı sürdürmektedir. Ayrıca, altın bilezikleri özellikle el işçiliği ile dikkat çekmektedir.

14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.496,06 TL, satışta ise 4.697,28 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.473,45 TL, satışta 5.200 TL'den alıcı bulmaktadır. 22 ayar bilezik fiyatları ise alışta 5.825,35 TL, satışta 6.114,49 TL seviyelerindedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.340,003 TL, satışta 6.340,917 TL olarak gerçekleşmiştir. Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olarak bilinmektedir. Ancak piyasalardaki değişkenlik, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirmektedir. Altın fiyatları üzerindeki etkileri yakından takip etmek önemlidir. Piyasalardaki eğilimler dikkatle gözlemlenmelidir.

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Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü...Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.371,49
6.372,40
% -0.57
10:02
Ons Altın / TL
198.562,12
198.630,83
% -0.36
10:17
Ons Altın / USD
4.307,41
4.308,05
% -0.5
10:17
Çeyrek Altın
10.194,39
10.418,87
% -0.57
10:02
Yarım Altın
20.325,08
20.837,76
% -0.57
10:02
Ziynet Altın
40.777,55
41.548,02
% -0.57
10:02
Cumhuriyet Altını
42.971,00
43.638,00
% -0.25
13:02
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Altın güncel altın fiyatları
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