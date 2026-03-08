Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 08 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasalardaki dalgalanmalar bu değerlerin hareket etmesine neden oldu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.153,44 Dolar seviyesindeydi. Global ekonomik belirsizlikler, enflasyon korkuları altın talebini etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gram altın fiyatları da merak ediliyor. Alış fiyatı 7.301,055 TL, satış fiyatı ise 7.301,962 TL olarak belirlendi.

Diğer altın türleri arasında çeyrek altın da var. Çeyrek altın alış fiyatı 11.681,69 TL, satış fiyatı ise 11.938,71 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, alışta 23.290,37 TL, satışta 23.877,42 TL seviyelerinde bulunmakta. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 49.538 TL, satış fiyatı 50.278 TL ile dikkat çekiyor. Bu değerler düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor.

Piyasalarda değer kazanan bir başka altın türü ziynet altın. Alış fiyatı 46.726,75 TL, satış fiyatı 47.608,79 TL olarak kaydedildi. Ayrıca ata altın alış fiyatı 49.817 TL, satış fiyatı 50.276 TL olarak belirlendi. Gremse altın ise alış fiyatı 120.814 TL, satış fiyatı 122.131 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bilezik fiyatları da önemli. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.086,30 TL, satış fiyatı 5.368,27 TL arasında işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı için ise alış fiyatı 5.118,41 TL, satış fiyatı 6.002 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.784,48 TL, satışta 7.095,16 TL seviyelerini gösteriyor. Bilezik altın hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak tercih ediliyor.

Altın piyasasındaki fiyat hareketleri kritik bir dönem olduğunu gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatlarını etkiliyor. Alıcılar ve satıcılar fiyat değişimlerini dikkatle izliyor. Önümüzdeki günlerde altın piyasasının yönü merak ediliyor.