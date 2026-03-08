FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 08 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Global ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları altında piyasalarda değer kazanan ons altın, 5.153,44 Dolar olarak belirlendi. Yerel pazarda gram altın alış fiyatı 7.301,055 TL seviyesine çıktı. Güvenli liman arayışı, yatırımcıların talebini şekillendiriyor. Çeyrek altın ve bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. Altın piyasasındaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde merakla takip edilecek.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 08 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasalardaki dalgalanmalar bu değerlerin hareket etmesine neden oldu. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.153,44 Dolar seviyesindeydi. Global ekonomik belirsizlikler, enflasyon korkuları altın talebini etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gram altın fiyatları da merak ediliyor. Alış fiyatı 7.301,055 TL, satış fiyatı ise 7.301,962 TL olarak belirlendi.

Diğer altın türleri arasında çeyrek altın da var. Çeyrek altın alış fiyatı 11.681,69 TL, satış fiyatı ise 11.938,71 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, alışta 23.290,37 TL, satışta 23.877,42 TL seviyelerinde bulunmakta. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 49.538 TL, satış fiyatı 50.278 TL ile dikkat çekiyor. Bu değerler düğünlerde hediyelik olarak tercih ediliyor.

Piyasalarda değer kazanan bir başka altın türü ziynet altın. Alış fiyatı 46.726,75 TL, satış fiyatı 47.608,79 TL olarak kaydedildi. Ayrıca ata altın alış fiyatı 49.817 TL, satış fiyatı 50.276 TL olarak belirlendi. Gremse altın ise alış fiyatı 120.814 TL, satış fiyatı 122.131 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bilezik fiyatları da önemli. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.086,30 TL, satış fiyatı 5.368,27 TL arasında işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı için ise alış fiyatı 5.118,41 TL, satış fiyatı 6.002 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.784,48 TL, satışta 7.095,16 TL seviyelerini gösteriyor. Bilezik altın hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak tercih ediliyor.

Altın piyasasındaki fiyat hareketleri kritik bir dönem olduğunu gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatlarını etkiliyor. Alıcılar ve satıcılar fiyat değişimlerini dikkatle izliyor. Önümüzdeki günlerde altın piyasasının yönü merak ediliyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli olduBorsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli oldu
Alfa Romeo'dan Junior ve Tonale modelleri için Mart kampanyasıAlfa Romeo'dan Junior ve Tonale modelleri için Mart kampanyası

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.301,06
7.301,96
% 1.68
23:59
Ons Altın / TL
227.061,56
227.143,80
% 1.67
23:59
Ons Altın / USD
5.153,12
5.153,76
% 1.5
23:59
Çeyrek Altın
11.681,69
11.938,71
% 1.68
23:59
Yarım Altın
23.290,37
23.877,42
% 1.68
23:59
Ziynet Altın
46.726,75
47.608,79
% 1.68
23:59
Cumhuriyet Altını
49.538,00
50.278,00
% 1.24
13:07
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.