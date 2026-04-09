Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

09 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik dinamikler ve yatırımcıların risk algısı ile şekilleniyor. Saat 10:00'da dikkat çeken oranlar piyasada belirmiş durumda.

Günlük verilere göre ons altın fiyatı 4.711,83 dolardan işlem görmekte. Bu değer, yatırımcılar arasında önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gram altın ise 6753,016 TL alış ve 6753,819 TL satış fiyatı ile ilgi çekiyor. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altın, oldukça popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Ons altın üzerinden yapılan işlemler, alış fiyatının 210029,09 TL, satış fiyatının ise 210078,55 TL olarak belirlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar, bu fiyatlar üzerinden pozisyon alma stratejilerini değerlendiriyor. Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor; alış fiyatı 10804,83 TL, satış fiyatı 11042,49 TL olarak kaydedilmiş.

Yarım altın fiyatı 21542,12 TL alış ve 22084,99 TL satışla işlem görmekte. Cumhuriyet altını ise 45659 TL alış ve 46350 TL satış fiyatıyla değer buluyor. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge sunmaktadır.

Gram altın dışında takı ve bilezikler de ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3709,32 TL alış ve 4938,67 TL satış fiyatları arasında işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise 4749,01 TL alış ve 5360 TL satış olarak belirlenmiş durumda. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6171,90 TL alış ve 6467,28 TL satışla işlem görüyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları bugün 6719,251 TL alış ve 6720,05 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, hem yatırımcılar hem de koleksiyon meraklıları için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle izlediği veriler sunuyor. Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki dalgalanmalarla birlikte talebi artırıyor. Bu nedenle yatırımcıların altın fiyatlarını izlemeleri büyük önem taşıyor.