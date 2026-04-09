FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarındaki güncel gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor. 09 Nisan 2026 itibarıyla ons altın 4.711,83 dolar, gram altın ise 6753,819 TL seviyelerinden işlem görmektedir. Çeyrek altın 11042,49 TL, yarım altın ise 22084,99 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler, bu fiyatların yükselmesine neden oluyor. Yatırımcıların altın fiyatlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Cansu Çamcı

Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

09 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik dinamikler ve yatırımcıların risk algısı ile şekilleniyor. Saat 10:00'da dikkat çeken oranlar piyasada belirmiş durumda.

Günlük verilere göre ons altın fiyatı 4.711,83 dolardan işlem görmekte. Bu değer, yatırımcılar arasında önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gram altın ise 6753,016 TL alış ve 6753,819 TL satış fiyatı ile ilgi çekiyor. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altın, oldukça popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Ons altın üzerinden yapılan işlemler, alış fiyatının 210029,09 TL, satış fiyatının ise 210078,55 TL olarak belirlendiğini gösteriyor. Yatırımcılar, bu fiyatlar üzerinden pozisyon alma stratejilerini değerlendiriyor. Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor; alış fiyatı 10804,83 TL, satış fiyatı 11042,49 TL olarak kaydedilmiş.

Yarım altın fiyatı 21542,12 TL alış ve 22084,99 TL satışla işlem görmekte. Cumhuriyet altını ise 45659 TL alış ve 46350 TL satış fiyatıyla değer buluyor. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge sunmaktadır.

Gram altın dışında takı ve bilezikler de ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3709,32 TL alış ve 4938,67 TL satış fiyatları arasında işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise 4749,01 TL alış ve 5360 TL satış olarak belirlenmiş durumda. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6171,90 TL alış ve 6467,28 TL satışla işlem görüyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları bugün 6719,251 TL alış ve 6720,05 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, hem yatırımcılar hem de koleksiyon meraklıları için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle izlediği veriler sunuyor. Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki dalgalanmalarla birlikte talebi artırıyor. Bu nedenle yatırımcıların altın fiyatlarını izlemeleri büyük önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.748,73
6.749,66
% -0.1
10:29
Ons Altın / TL
210.558,61
210.631,65
% 0.22
10:44
Ons Altın / USD
4.722,93
4.723,53
% 0.06
10:44
Çeyrek Altın
10.797,96
11.035,69
% -0.1
10:29
Yarım Altın
21.528,85
22.071,62
% -0.1
10:29
Ziynet Altın
43.191,86
44.007,78
% -0.1
10:29
Cumhuriyet Altını
45.659,00
46.350,00
% 2.37
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.