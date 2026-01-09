Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Üzerine Değerlendirme

9 Ocak 2026 tarihinde, altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın 4.474,11 Dolar seviyesinden işlem görmekteydi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti. Ons altın fiyatları, döviz kurlarıyla ilişkilidir. Aynı zamanda uluslararası piyasalardaki gelişmeler de etkili olmaktadır.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları da ilgi çekici bir seviyede. Gram altın alış fiyatı 6203,724 TL, satış fiyatı ise 6204,514 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa beklentilerini etkiliyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi daha küçük birimlerdeki fiyatlar da yükseldi. Çeyrek altın alış fiyatı 9925,96 TL, satış fiyatı ise 10.144,38 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 19.789,88 TL alış ve 20.288,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.762 TL, satış fiyatı 42.393 TL olarak belirlendi.

Gremse altın fiyatları da oldukça rekabetçi seviyelerde. Gremse altın alış fiyatı 102.568 TL, satış fiyatı ise 103.744 TL olarak duyuruldu. Ata altın için alış fiyatı 42.262 TL, satış fiyatı ise 42.643 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli noktalar arasında yer alıyor.

Ziynet altını tercih edenler için fiyatlar da dikkat çekiyor. Ziynet altının alış fiyatı 39.703,83 TL, satış fiyatı ise 40.453,43 TL olarak kaydedildi. Bilezik fiyatları da önemli seviyelerden işlem görüyor. 14 ayar bilezik gramı 3.485,57 TL alış ve 4.635,05 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.432,89 TL, satış fiyatı ise 4.850 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı fiyatları ise 5.759,55 TL alış ve 6.023,54 TL satış seviyelerine ulaştı.

Tüm bu veriler, 9 Ocak 2026 tarihli altın fiyatlarının analizinde önemli bir tablo sunuyor. Yatırımcıların, bu güncel fiyatları dikkate alarak doğru stratejiler geliştirmeleri büyük önem arz ediyor.