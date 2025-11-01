FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

1 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında güncellemeler dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 4.002,06 Dolar seviyesindeyken, gram altın 5.411,589 TL, çeyrek altın ise 8.658,54 TL fiyatlandırılmış durumda. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak altına yöneliyor. Bu süreçte, bilezik ve diğer altın türlerinin fiyatları da yatırım kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ezgi Sivritepe

1 Kasım 2025 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Yatırımcıların dikkatle izlediği ons altın fiyatı 4.002,06 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında da değişime neden oluyor.

Gram altın fiyatları, alışta 5.411,589 TL, satışta ise 5.412,387 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, küçük yatırım aracı olarak önemini koruyor. Son dönemde yaşanan belirsizlikler, tasarruf sahiplerini güvenli liman olan altın almaya yönlendiriyor.

Ons altın için alış fiyatı 168.189,61 TL, satış fiyatı 168.490,97 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişebilir. Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.658,54 TL, satış fiyatı 8.849,25 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir.

Yarım altın alışta 17.262,97 TL, satışta 17.698,51 TL olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.472 TL, satış fiyatı 38.038 TL seviyelerinde. Bu değerler, yatırımcıların büyük hacimli alım yapmalarını etkileyebilir.

Gremse altın fiyatları alım satıma sunulmuş durumda. Alış fiyatı 90.896 TL, satış fiyatı 92.012 TL’dir. Ata altın için yatırımcılar 37.448 TL alış, 37.880 TL satış fiyatları ile karşılaşıyor. Ziynet altın ise 34.634,17 TL alış ve 35.288,76 TL satış fiyatları ile işlem görüyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önem taşıyor. 14 ayar bilezik gram için alış fiyatı 3.084,03 TL, satış fiyatı 4.178,49 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı ise 3.927,38 TL alış ve 4.556 TL satış fiyatı ile gündemde. 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.107,05 TL, satış fiyatı 5.356,26 TL olarak kaydedilmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.384,531 TL, satış fiyatı ise 5.385,325 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, altın yatırımı ile ilgili karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Yatırımcılar, altın fiyatlarını takip ederek piyasalardaki dalgalanmalardan en az hasar ile çıkabilir. Altın, belirsiz dönemlerde güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.411,59
5.412,39
% -0.33
23:59
Ons Altın / TL
168.189,61
168.490,97
% -0.33
23:59
Ons Altın / USD
4.001,77
4.002,36
% -0.56
23:59
Çeyrek Altın
8.658,54
8.849,25
% -0.33
23:59
Yarım Altın
17.262,97
17.698,51
% -0.33
23:59
Ziynet Altın
34.634,17
35.288,76
% -0.33
23:59
Cumhuriyet Altını
37.472,00
38.038,00
% 0.37
17:12
Altın güncel altın fiyatları
