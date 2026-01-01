Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 1 Ocak 2026: Yılbaşı İtibarıyla Piyasa Değerlendirmesi

Yeni yılın ilk günü, altın fiyatları dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.319,62 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Altın piyasası tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu fiyatların uzun vadeli trendi, ekonomik koşullara bağlı olarak izleniyor.

Gram altın fiyatları, alışta 5.965,27 TL, satışta ise 5.966,21 TL seviyesine ulaştı. Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı. Yüksek fiyatlar, piyasada güven arayışını gösteriyor. Yatırımcılar arasında bu fiyat aralıkları önemli bir belirleyici olabilir.

Çeyrek altın, alışta 9.544,43 TL, satışta 9.754,75 TL düzeyinde. Yarım altın ise alışta 19.029,20 TL ve satışta 19.509,49 TL’den işlem görüyor. Bu altın türleri, özellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. Yüksek satış fiyatları, talebin güçlü kaldığını gösteriyor.

Cumhuriyet altını, alışta 40.996 TL, satışta ise 41.616 TL’den işlem görmekte. Bu durum, cumhuriyet altınının güçlü bir tercih haline geldiğini gösteriyor. Gremse altın, alışta 99.200 TL, satışta ise 101.155 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu alandaki dalgalanmalar dikkat çekici.

Ata altın fiyatları, alışta 41.385 TL ve satışta 41.729 TL düzeyine ulaştı. Ziynet altın, alışta 38.177,70 TL, satışta 38.899,66 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların ekonomik istikrar ve döviz kurlarına bağlı yaklaşımını belirleyebilir.

Ayrıca, 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.411,98 TL, satışta 4.556,66 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.319,77 TL, satışta 5.070 TL düzeyinde. 22 ayar bilezik gram fiyatları da alışta 5.639,97 TL, satışta 5.908,97 TL ile işlem görüyor. Bu veriler, altın bileziklerin önemini vurguluyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar için bu fiyat hareketliliği dikkatle izlenmeli. Altın piyasasının genel durumu ve ekonomik gelişmelerle ilişkisi önemli. 2026 yılında altın yatırımında hangi stratejilerin ön planda olacağı merak ediliyor.