İslam Memiş'ten 'tartışmaya kapalı rakam' çıkışı 'Biraz zaman'

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Emekli ve memur maaş zamları için bir aylık enflasyon verisi kaldı. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 11 Haziran'da faiz kararını açıklayacak. Enflasyonun ardından şimdi gözler faiz kararına çevrildi.

FAİZ KARARI NE OLUR?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara dair değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon rakamını yorumlaması istenen ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta nasıl bir karar alacağı sorulan Memiş şu ifadeleri kullandı:

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"Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Amerika Merkez Bankası ve birçok Merkez Bankası bekle gör politikasına devam eder. Faizlerde bir değişiklik olmaz.

"TARTIŞMAYA KAPALI BİR RAKAM VAR KARŞIMIZDA"

Önümüzdeki ay enflasyon rakamlarını yıllık bazda %32.95, %32.98 seviyesine getirirler. Oradan tekrar bir düşüş trendi görürüz. Bugün yarın tekrar İran - Amerika arasında bir anlaşma haberi gelir ve petrol fiyatlarında önce 88 dolar seviyesi, sonra 83 dolar seviyesi, devamında 80 dolar seviyesine kadar bir düşüş göreceğiz Haziran ayında. Ama Temmuz ayı oldukça sıcak geçecek hem küresel anlamda hem de yurt içi piyasalardaki iç siyaset anlamında. O yüzden Temmuz'da da bu sefer biraz daha bir puanlık tekrar yükseliş görebiliriz diye ben tekrar düşünüyorum. O yüzden şu andaki enflasyon rakamı piyasalarda normal olarak karşılanıyor ve tartışmaya kapalı bir rakam var karşımızda. Dediğim gibi önümüzdeki ay böyle bir 33'e yakın bir yerde tekrar bir geriye dönüş olacak. Bunun sebebini de yine bugün yarın gelecek olan Amerika - İran anlaşmasına bağlayacaklar. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlayacaklar. En kötüsü geride kaldı mı? Evet. %30'un aşağısında yıllık bir enflasyon olur mu? Hayır. Hayat pahalılığı tekrar normalleşir mi? Biraz zamanlama ihtiyacımız var. Peki, mevsimsel etki ile birlikte gıda fiyatlarında bir düşüş olur mu? İnsana yok, hayvana var modülünde bir süreç geçiriyoruz. Yani kuraklığın yaşandığı veya doğal felaketlerin yaşandığı dönemlerde hasat zamanına çok erken yorum yapmamak lazım. Geçen yıl Türkiye genelinde hasat zamanında ciddi problemler yaşandığını gördük. İşte bütün her yerde hasat zamanında istenilen verim alınamadı.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ve dolayısıyla biraz zamana ihtiyacımız var. Dışsal etkenlere karşı karşı kırılganlığımız devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu patlattı. Bu tabii ve doğaldır. Bunda ekstra bir art niyet aramamak lazım. Ama şeffaf olmak lazım. Şöyle; evet 4 aydır süren bir savaş var, belirsizliğine devam ediyor. Petrol fiyatlarının bütün dünya ekonomilerine bir maliyeti var. Haliyle bize de bir maliyeti var. Dolayısıyla biz hemen bir anda her şeyi bir sihirli değnekle düzelteceğiz diye bir şeye ben katılmıyorum. Bizim zamana ihtiyacımız var. Biz çok yorulan bir ülkeyiz. Yani doğal felaketlerin yaşandığı bir ortamda, çok ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde olan bir dünya ekonomisinin karşısında savaşların gölgesinde petrol fiyatlarının yükseldiği, sınırlarımızda her tarafın ateş çemberinde olduğu bir ortamda enflasyon rakamlarının yüksek olması kadar tabii ve doğal bir şey yoktur. O yüzden şeffaf olmak lazım. Depremin de bir maliyeti vardı bu ülkeye. Savaşın da bir maliyeti var bu ülkeye. Petrol fiyatlarının da bir maliyeti var. Siyasi tartışmaların da bir maliyeti var. Küresel piyasalardaki değişim sürecinin de bir maliyeti var. Dolayısıyla ben sadece ekonomi yönetim olarak bakmıyorum olaya. Global olarak bakıyorum. Çeşitli risklere bakıyorum. Depremin maliyetini kısa vadede, toparlayacağız söylemi de bana göre yanlıştı. Bugünkü savaşın maliyetinin kısa sürede toparlanma ihtimali de zayıf bir ihtimal. O yüzden zamana ihtiyacımız var. Bu bazen sizin elinizde olan şeyler değil. Deprem Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir şey. Elinizde değil. Savaş sizin elinizde mi? Değil. Petrol fiyatının yükselişi sizin elinizde mi? Değil. Elinizde olmayan sebeplerin maliyeti her zaman sahada hissedilir. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Kavga etmeden, tartışmaya varmadan. Rakamlar konuşur, insanlar susar. Ama şu anda insanların konuştuğu, rakamların sessiz kaldığı bir süreç geçiriyoruz. Ama dediğim gibi Haziran ayında tekrar yarım puanlık bir yükseliş var. Yukarıda bir alanımız var.

Ama bu sefer küresel piyasalar bugün yarın gelecek Amerika - İran gelişmelerinde petrol fiyatlarındaki düşüşleri konuşacak. Burada bir rahatlama olacak. En azından insanlar tatile çıkarken savaş gölgesinde değil barış gölgesinde çıkacak. Bunun da bir kısa vadeli süreci olacak. Ama her şey bitti mi? Hayır. İçerideki tartışmalar da siyasi tartışmalar da önemli. Yani burada da Temmuz ayında NATO zirvesi var Ankara'da. Burada açıklamalar çok önemli olacak. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor ama adli tatile kadar birçok sıcak gelişmenin yaşayacağımız hatta sessiz kalmamız gereken bir süreçten geçtiğimizi ben tekrar belirtmek isterim. O yüzden bizim zamana ihtiyacımız var. Bu yıl sonuna kadar sessizce böyle biraz idare edersek bence iyi olur"