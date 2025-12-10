FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 4.207,21 dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 5.761,774 TL, satış fiyatı ise 5.762,541 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın alış fiyatı 9.218,84 TL, Cumhuriyet altını 38.353 TL, ata altını 38.684 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar için bu fiyatlar, alım satım stratejileri açısından kritik öneme sahip.

Cansu Akalp

Altın Fiyatlarında Değişim: 10 Aralık 2025 Günlük Analiz

10 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Saat 10:00 civarında, ons altın fiyatları 4.207,21 dolar seviyelerine ulaştı. Ülkemizde ise gram altın alış ve satış fiyatı oldukça yüksek kaydedildi. Gram altının alış fiyatı 5.761,774 TL, satış fiyatı ise 5.762,541 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım kararlarını etkileyen önemli veriler arasında yer alıyor.

Ons altın için alış fiyatı 179.137,76 TL, satış fiyatı ise 179.306,35 TL olarak görüldü. Bu verilere göre, ons altın fiyatları döviz kurları ve piyasa talepleri ile doğrudan etkileşimde bulunuyor. Yatırımcılar, fiyatların düşüp yükselebileceğini dikkate alarak alım satım stratejilerini belirliyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.218,84 TL, satış fiyatı ise 9.421,75 TL oldu. Bu fiyatlar, küçük yatırımcılar ve hediye alımları için önemli bir referans sağlıyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 18.380,06 TL, satışta 18.843,51 TL olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.353 TL, satış fiyatı ise 38.935 TL ile işlem gördü. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve koleksiyoncular için büyük önem taşıyor. Gremse altın fiyatları ise alışta 93.826 TL, satışta 94.627 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, büyük alımlarda dikkatle incelenmesi gereken oranlardır.

Ata altını alış fiyatı 38.684 TL, satış fiyatı ise 38.916 TL üzerinden işlem görüyor. Ziynet altını da benzer şekilde yatırımcıların ilgi odağı. Ziynet altının alış fiyatı 36.875,35 TL, satış fiyatı ise 37.571,77 TL olarak belirlendi.

Bileziklerin altın fiyatları da önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.185,38 TL ile 4.283,10 TL arasında alım satımı yapılıyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.050,53 TL'den 4.650 TL'ye kadar hareket ediyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.271,74 TL, satışta ise 5.509,14 TL olarak fiyatlandırıldı.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatları alışta 5.732,965 TL, satışta 5.733,728 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, yatırımcıların alım satım stratejilerini belirlemeleri açısından önemli unsurlar arasında yer alıyor. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, piyasa koşulları ve döviz kurlarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

