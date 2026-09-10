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Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 10 Eylül 2026'da %0,56 artışla 6.903 TL'ye çıktı. Haftalık bazda ise fiyat 7 gün önceki 6.811 TL seviyesinden 92 TL yükseliş gösterdi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 10 Eylül 2026 tarihinde 6.903 TL seviyesinden işlem görerek, gün içinde %0,56 oranında bir artış yaşadı. Ons altın fiyatı ise 4.425 $ olarak belirlenirken, Dolar/TL kuru 48,49 seviyesinde. Gram altındaki bu günlük yükseliş, son bir haftada da devam etti ve gram altın fiyatı 7 gün önce 6.811 TL seviyesinden kapanmışken, bugün 6.903 TL seviyesine ulaştı. Haftalık bazda fiyat değişimi 92 TL, yüzde değişim ise %1,36 oldu.

100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı gram altından toplam 14 adet alım gerçekleştirirken, geriye kalan tutarı 3.358 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 8 adet alınması mümkün olup, 9.708 TL'lik bir kalan tutar söz konusu. Bu veriler, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına göre nasıl hareket edebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Güncel Altın Fiyatları

10 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.902 TL 6.903 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 11.043 TL 11.286 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 22.017 TL 22.573 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.388 TL 46.076 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.746 TL 4.974 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.709 TL 5.515 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.425 $ 4.426 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.846 TL 6.854 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.954 TL 11.206 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.840 TL 22.413 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.388 TL 46.076 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.810 TL, direnç seviyesi ise 6.973 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın içinse destek 4.364 $ seviyesinde, direnç ise 4.481 $ olarak gözlenmiştir. Bu seviyelerin geçilip geçilmediği, piyasa yönlendiricisi açısından önem taşımaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı serbest piyasa satış fiyatı olan 6.903 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 690.303 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.286 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün 4.425 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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