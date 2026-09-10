Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 10 Eylül 2026 tarihinde 6.903 TL seviyesinden işlem görerek, gün içinde %0,56 oranında bir artış yaşadı. Ons altın fiyatı ise 4.425 $ olarak belirlenirken, Dolar/TL kuru 48,49 seviyesinde. Gram altındaki bu günlük yükseliş, son bir haftada da devam etti ve gram altın fiyatı 7 gün önce 6.811 TL seviyesinden kapanmışken, bugün 6.903 TL seviyesine ulaştı. Haftalık bazda fiyat değişimi 92 TL, yüzde değişim ise %1,36 oldu.

100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı gram altından toplam 14 adet alım gerçekleştirirken, geriye kalan tutarı 3.358 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 8 adet alınması mümkün olup, 9.708 TL'lik bir kalan tutar söz konusu. Bu veriler, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına göre nasıl hareket edebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

10 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.902 TL 6.903 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 11.043 TL 11.286 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 22.017 TL 22.573 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.388 TL 46.076 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.746 TL 4.974 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.709 TL 5.515 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.425 $ 4.426 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.846 TL 6.854 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.954 TL 11.206 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.840 TL 22.413 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.388 TL 46.076 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.810 TL, direnç seviyesi ise 6.973 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın içinse destek 4.364 $ seviyesinde, direnç ise 4.481 $ olarak gözlenmiştir. Bu seviyelerin geçilip geçilmediği, piyasa yönlendiricisi açısından önem taşımaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular