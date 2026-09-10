Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 10 Eylül 2026 tarihinde 6.903 TL seviyesinden işlem görerek, gün içinde %0,56 oranında bir artış yaşadı. Ons altın fiyatı ise 4.425 $ olarak belirlenirken, Dolar/TL kuru 48,49 seviyesinde. Gram altındaki bu günlük yükseliş, son bir haftada da devam etti ve gram altın fiyatı 7 gün önce 6.811 TL seviyesinden kapanmışken, bugün 6.903 TL seviyesine ulaştı. Haftalık bazda fiyat değişimi 92 TL, yüzde değişim ise %1,36 oldu.
100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı gram altından toplam 14 adet alım gerçekleştirirken, geriye kalan tutarı 3.358 TL olarak hesaplanmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 8 adet alınması mümkün olup, 9.708 TL'lik bir kalan tutar söz konusu. Bu veriler, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına göre nasıl hareket edebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.
10 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.902 TL
|6.903 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|11.043 TL
|11.286 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|22.017 TL
|22.573 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.388 TL
|46.076 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.746 TL
|4.974 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.709 TL
|5.515 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.425 $
|4.426 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.846 TL
|6.854 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.954 TL
|11.206 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.840 TL
|22.413 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.388 TL
|46.076 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.810 TL, direnç seviyesi ise 6.973 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın içinse destek 4.364 $ seviyesinde, direnç ise 4.481 $ olarak gözlenmiştir. Bu seviyelerin geçilip geçilmediği, piyasa yönlendiricisi açısından önem taşımaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı serbest piyasa satış fiyatı olan 6.903 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 690.303 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.286 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün 4.425 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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