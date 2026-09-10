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Yalova Balık Hali’nde fiyatlar düşüşe geçti

Yalova Balık Hali’nde av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliği artarken, fiyatlarda da düşüş yaşandı. Balıkçılar, özellikle Karadeniz’de avcılığın başlamasıyla fiyatların daha da gerileyebileceğini belirtti.

Yalova Balık Hali’nde fiyatlar düşüşe geçti

Yalova Balık Hali esnaflarından Murat Bilim, balık fiyatları ve sezonun son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilim, av yasağının devam ettiği dönemde balık miktarının az olması nedeniyle fiyatların daha yüksek olduğunu, av sezonunun başlamasıyla birlikte fiyatların düşüş gösterdiğini söyledi. Bilim, hamsinin kilogramının 150-200 lira, istavrit ve sardalyanın 200 lira, palamudun ise 100-150 lira arasında satışa sunulduğunu ifade etti.

Yalova Balık Hali’nde fiyatlar düşüşe geçti 1

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR"

Balık fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da düşebileceğini belirten Bilim, "Karadeniz balıkçılığı başlarsa fiyatlarda da düşüş olur. Şu anda durum iyi. Balık, Türkiye’de en ucuz gıdalardan biri. Aynı zamanda sağlıklı bir besin" dedi.

Yalova Balık Hali’nde fiyatlar düşüşe geçti 2

"VATANDAŞ EN ÇOK HAMSİ, SARDALYA VE İSTAVRİTE TALEP GÖSTERİYOR"

Sezonun öne çıkan balıklarını da değerlendiren Bilim, sardalyanın şu anda denizden çıkan en iyi balıklardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşların en fazla hamsi, sardalya ve istavrite ilgi gösterdiğini belirten Bilim, hamsinin yağ oranı ve omega-3 açısından önemli bir balık olduğunu ifade etti.

Palamudun da bu dönemde bol miktarda avlanmasının vatandaş açısından önemli olduğunu belirten Bilim, "Palamut bu dönemde çok çıkıyor. Doyurucu bir balık. Ülkemizin her köşesine gönderilebilecek şekilde de yeterli miktarda bulunuyor. Vatandaşın palamuda talebi de oldukça fazla" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut Yalova istavrit balık fiyatları
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