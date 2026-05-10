Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. 10 Mayıs 2026'da, saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.715,04 dolar seviyesinde. Bu durum, yatırımcıların pozisyonlarını değerlendirmesi açısından dikkate değer.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.874,79 TL, satışta 6.875,62 TL olarak belirlendi. Yerel yatırımcılar, gram altını sıkça tercih ediyor. Bu fiyatlardaki dalgalanmalar, bireysel tasarruf sahiplerinin kararlarını etkileyebiliyor.

Çeyrek altın, 10:00 itibarıyla alış fiyatı 10.999,67 TL, satış fiyatı 11.241,64 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın, alış fiyatı 21.930,59 TL, satış fiyatı ise 22.483,29 TL ile işlem görmekte.

Cumhuriyet altını, alışta 45.358 TL, satışta ise 46.042 TL ile işlem görüyor.

Ziynet altın, alış fiyatı 43.998,67 TL, satış fiyatı ise 44.829,06 TL olarak kaydedilmiştir. Gelin ve damat adayları ile yatırım amaçlı alınan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

18 ayar bilezik gram altın fiyatları, alışta 4.792,21 TL, satışta 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Bileziklerin yüksek satış fiyatları, kalitesine bağlı olarak değişiyor. Genellikle takı ve yatırım için tercih ediliyor.

Serbest 0,995 has altın için alış fiyatı 6.840,418 TL, satış fiyatı ise 6.841,245 TL olarak belirlenmiştir.

Altın, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen değer koruma aracı olarak önemini koruyor. Bu fiyatlar üzerinden yatırımcıların stratejilerini belirlemesi bekleniyor.