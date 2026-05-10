Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 10 Mayıs 2026 itibarıyla takip ediliyor. Ons altın fiyatı 4.715,04 dolar seviyesinde, gram altın ise 6.874,79 TL alış fiyatıyla kaydedildi. Çeyrek altın, 10.999,67 TL'den işlem görmekte. Yarım altın ise 21.930,59 TL'den satışta. Cumhuriyet altını, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak 45.358 TL'den alıcı buluyor.

Altın piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. 10 Mayıs 2026'da, saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.715,04 dolar seviyesinde. Bu durum, yatırımcıların pozisyonlarını değerlendirmesi açısından dikkate değer.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.874,79 TL, satışta 6.875,62 TL olarak belirlendi. Yerel yatırımcılar, gram altını sıkça tercih ediyor. Bu fiyatlardaki dalgalanmalar, bireysel tasarruf sahiplerinin kararlarını etkileyebiliyor.

Çeyrek altın, 10:00 itibarıyla alış fiyatı 10.999,67 TL, satış fiyatı 11.241,64 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın, alış fiyatı 21.930,59 TL, satış fiyatı ise 22.483,29 TL ile işlem görmekte.

Cumhuriyet altını, alışta 45.358 TL, satışta ise 46.042 TL ile işlem görüyor.

Ziynet altın, alış fiyatı 43.998,67 TL, satış fiyatı ise 44.829,06 TL olarak kaydedilmiştir. Gelin ve damat adayları ile yatırım amaçlı alınan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

18 ayar bilezik gram altın fiyatları, alışta 4.792,21 TL, satışta 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Bileziklerin yüksek satış fiyatları, kalitesine bağlı olarak değişiyor. Genellikle takı ve yatırım için tercih ediliyor.

Serbest 0,995 has altın için alış fiyatı 6.840,418 TL, satış fiyatı ise 6.841,245 TL olarak belirlenmiştir.

Altın, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen değer koruma aracı olarak önemini koruyor. Bu fiyatlar üzerinden yatırımcıların stratejilerini belirlemesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.874,79
6.875,62
% 0.87
23:59
Ons Altın / TL
213.563,54
214.121,74
% 0.87
23:59
Ons Altın / USD
4.714,76
4.715,33
% 0.63
23:59
Çeyrek Altın
10.999,67
11.241,64
% 0.87
23:59
Yarım Altın
21.930,59
22.483,29
% 0.87
23:59
Ziynet Altın
43.998,67
44.829,06
% 0.87
23:59
Cumhuriyet Altını
45.358,00
46.042,00
% -0.43
13:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

