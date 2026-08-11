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Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Ağustos 2026'da Türkiye'de altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. Global piyasalarda ons altın 4.366,06 Dolar seviyesine ulaştı. İç piyasada gram altın 6.698,706 TL'den işlem görmekte. Çeyrek altın fiyatları ise 10.952,38 TL olarak belirlendi. Yarım altın 21.904,77 TL, Cumhuriyet altını ise 44.600 TL'den satılmakta. Düğünlerde tercih edilen hediyelik altın alternatifleri arasında, ata ve ziynet altınları öne çıkıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Ağustos 2026 tarihinde, Türkiye'deki altın fiyatları sabah saat 10:00 itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor. Global piyasalarda ons altın fiyatı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İç piyasada gram ve takı altın fiyatları da önemli değişim göstermekte. Bu dönemde ons altın fiyatı 4.366,06 Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu fiyat, analistlerin ve yatırımcıların bu değerli meta ile ilgisini artırıyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.697,954 TL, satışta ise 6.698,706 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, bireysel yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Dolar bazındaki fiyat artışı, TL cinsinden fiyatları yükseltiyor. Böylelikle, gram altına yatırım yapmak isteyenler için fiyatlar karar verme süreçlerinde etkili bir faktör haline geliyor.

Çeyrek altın fiyatları ise, alışta 10.716,73 TL, satışta 10.952,38 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altını cazip hale getiriyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.366,47 TL, satışta 21.904,77 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, yatırımcılar için kazançlı bir alternatif sunuyor.

Cumhuriyet altını, piyasada dikkat çeken bir başka seçenek. Alış fiyatı 43.939 TL, satış fiyatı ise 44.600 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın talebinin arttığını gösteriyor. Gremse altının alış fiyatı 107.615 TL, satış fiyatı ise 108.463 TL olarak işlem görüyor.

Ata altın fiyatı alışta 43.831 TL, satışta ise 44.602 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını ise alışta 42.866,91 TL, satışta 43.675,56 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu iki seçenek, düğün ve nişan gibi özel günlerde tercih edilen hediyelik altın alternatifleri arasında yer alıyor.

Kıymetli madenler arasında 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.634,18 TL, satışta 4.844,05 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.577,90 TL, satışta ise 5.355 TL seviyelerine ulaşmış durumdadır. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.049,79 TL, satışta ise 6.262,16 TL aralığında işlem görüyor. Bu bilezikler, hem yatırım hem de estetik açıdan zengin bir seçenek sunmaktadır.

Son olarak, serbest piyasa 0.995 has altın için alış fiyatı 6.664,464 TL, satış fiyatı ise 6.665,212 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların ve tüketicilerin altına olan taleplerini gözler önüne seriyor. Yatırımlarını değerli metallere yönlendirmek isteyenlerin, bu fiyat değerlerini dikkate alarak karar vermesi önemlidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.750,17
6.751,08
% 0.29
16:30
Ons Altın / TL
210.163,54
210.216,03
% 0.4
16:45
Ons Altın / USD
4.402,64
4.403,14
% 0.31
16:45
Çeyrek Altın
10.800,27
11.038,01
% 0.29
16:30
Yarım Altın
21.532,26
22.075,51
% 0.29
16:30
Ziynet Altın
43.199,51
44.016,00
% 0.29
16:30
Cumhuriyet Altını
44.426,00
45.095,00
% 1.11
14:11
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Altın güncel altın fiyatları
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