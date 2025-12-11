Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Fiyatları Analizi

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sabah saat 10:00'da altın fiyatları ilgi çekici bir seyir izliyor. Altın, emtia ve yatırım aracı olarak değerini korumayı sürdürüyor. Yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor. Bugünkü ons altın fiyatı 4,214.12 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel piyasalarda talebin arttığını gösteriyor.

Gram altın fiyatı alışta 5,770.681 TL, satışta 5,771.462 TL'den işlem görüyor. Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. Yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar altında gram altına talep artıyor. Yerli yatırımcılar güvenli liman arayışlarını bu şekilde sürdürüyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9,233.09 TL, satışta ise 9,436.34 TL olarak belirlenmiş durumda. Yarım altın ise alışta 18,408.47 TL, satışta 18,872.68 TL seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altını fiyatları ise alışta 38,544 TL, satışta 39,125 TL'den işlem görüyor. Bu istatistikler, çeyrek ve yarım altının popülaritesini gösteriyor.

Gremse altın fiyatları alışta 93,809 TL, satışta 94,714 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ata altın fiyatları ise alışta 38,772 TL, satışta 39,024 TL olarak kaydedilmiştir. Alış ve satış arasındaki farklılık piyasanın dinamiklerine bağlı olarak değişiyor.

Ziynet altını da değerlendirmekte fayda var. Alış fiyatı 36,932.36 TL, satış fiyatı ise 37,629.93 TL. Çeşitli bileziklerin fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,192.82 TL, satışta ise 4,293.56 TL'den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı alışta 4,060.92 TL, satışta ise 4,650 TL'ye ulaşmış durumda. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5,283.83 TL, satışta 5,524.43 TL ile dikkat çekiyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da önem taşıyor. Alış fiyatı 5,741.828 TL, satış fiyatı ise 5,742.605 TL düzeyinde. Bugün itibarıyla altın fiyatlarının istikrarını koruduğu ve talebin yüksek olduğu görülmektedir. Yatırımcılar için altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.