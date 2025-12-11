FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Gram altın 5,770.681 TL, çeyrek altın 9,233.09 TL ve yarım altın 18,408.47 TL seviyelerinde işlem görmekte. Yüksek talep, yatırımcıların altına yönelmesiyle artıyor. Yatırımcılar, belirsiz ekonomik koşullarda güvenli liman arayışlarını altın üzerinden sürdürüyor. Küresel piyasalardaki trend, altının değerini koruduğunu gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Günlük Altın Fiyatları Analizi

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sabah saat 10:00'da altın fiyatları ilgi çekici bir seyir izliyor. Altın, emtia ve yatırım aracı olarak değerini korumayı sürdürüyor. Yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor. Bugünkü ons altın fiyatı 4,214.12 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel piyasalarda talebin arttığını gösteriyor.

Gram altın fiyatı alışta 5,770.681 TL, satışta 5,771.462 TL'den işlem görüyor. Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. Yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar altında gram altına talep artıyor. Yerli yatırımcılar güvenli liman arayışlarını bu şekilde sürdürüyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9,233.09 TL, satışta ise 9,436.34 TL olarak belirlenmiş durumda. Yarım altın ise alışta 18,408.47 TL, satışta 18,872.68 TL seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altını fiyatları ise alışta 38,544 TL, satışta 39,125 TL'den işlem görüyor. Bu istatistikler, çeyrek ve yarım altının popülaritesini gösteriyor.

Gremse altın fiyatları alışta 93,809 TL, satışta 94,714 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ata altın fiyatları ise alışta 38,772 TL, satışta 39,024 TL olarak kaydedilmiştir. Alış ve satış arasındaki farklılık piyasanın dinamiklerine bağlı olarak değişiyor.

Ziynet altını da değerlendirmekte fayda var. Alış fiyatı 36,932.36 TL, satış fiyatı ise 37,629.93 TL. Çeşitli bileziklerin fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,192.82 TL, satışta ise 4,293.56 TL'den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı alışta 4,060.92 TL, satışta ise 4,650 TL'ye ulaşmış durumda. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5,283.83 TL, satışta 5,524.43 TL ile dikkat çekiyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da önem taşıyor. Alış fiyatı 5,741.828 TL, satış fiyatı ise 5,742.605 TL düzeyinde. Bugün itibarıyla altın fiyatlarının istikrarını koruduğu ve talebin yüksek olduğu görülmektedir. Yatırımcılar için altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkıyorlar! İşte 1+1 dairede en yüksek kira getirisi...İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkıyorlar! İşte 1+1 dairede en yüksek kira getirisi...
Bugün 1 dolar kaç TL oldu?Bugün 1 dolar kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.771,50
5.772,22
% -0.36
10:25
Ons Altın / TL
179.531,09
179.620,26
% -0.33
10:40
Ons Altın / USD
4.213,76
4.214,27
% -0.38
10:40
Çeyrek Altın
9.234,41
9.437,57
% -0.36
10:25
Yarım Altın
18.411,36
18.875,60
% -0.36
10:25
Ziynet Altın
36.938,15
37.635,75
% -0.36
10:25
Cumhuriyet Altını
38.544,00
39.125,00
% 0.49
17:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.