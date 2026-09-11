Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.801 TL seviyesinde işlem görmektedir. Haftanın ilk günlerinde yaşanan tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki dalgalanmalar, gram altın üzerinde etkili oldu. Bugün gram altında %0,95 oranında bir günlük artış gözlemlense de, haftalık bazda döviz kurlarındaki değişimle birlikte gram altın 152 TL’lik bir düşüş ile 6.798 TL seviyesine kadar geriledi.
100.000 TL ile gram altın alan yatırımcı, 14 adet gram altın satın almış olup, işlem sonrasında 4.793 TL tutarında bir bakiye kalmıştır. Çeyrek altın için ise 100.000 TL’lik bütçe ile 8 adet çeyrek altın alımı gerçekleştirilebilirken, işlem sonrasında kalan tutar 11.049 TL olarak hesaplanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta gram altın, 7 gün önce 6.950 TL seviyesindeyken, bu hafta 6.798 TL’den kapanmıştır ve %2,18 oranında bir haftalık düşüş kaydedilmiştir. Piyasa, altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları izlemeye devam ederken, yatırımcılar için bu durum önemli bir dikkat noktası olmaya devam ediyor.
11 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.800 TL
|6.801 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.879 TL
|11.119 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.691 TL
|22.238 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.064 TL
|45.740 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.692 TL
|4.914 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.643 TL
|5.455 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.352 $
|4.353 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.784 TL
|6.791 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.855 TL
|11.103 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.642 TL
|22.205 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.064 TL
|45.740 TL
Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından fiyatlar üzerindeki etkiler, grafiklerde daha net bir şekilde kendisini göstermektedir.
Gram altın için destek seviyeleri 6.707 TL, direnç seviyeleri ise 6.920 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde ons altın için de destek 4.288 dolar, direnç ise 4.443 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri faydalı olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.784 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 678.440 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.119 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.353 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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