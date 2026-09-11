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Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.801 TL seviyesinden işlem görmekte. Ancak, haftalık bazda döviz kurlarındaki değişimle birlikte gram altın 6.798 TL'ye kadar gerileyerek %2,18 oranında düşüş kaydetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.801 TL seviyesinde işlem görmektedir. Haftanın ilk günlerinde yaşanan tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki dalgalanmalar, gram altın üzerinde etkili oldu. Bugün gram altında %0,95 oranında bir günlük artış gözlemlense de, haftalık bazda döviz kurlarındaki değişimle birlikte gram altın 152 TL’lik bir düşüş ile 6.798 TL seviyesine kadar geriledi.

100.000 TL ile gram altın alan yatırımcı, 14 adet gram altın satın almış olup, işlem sonrasında 4.793 TL tutarında bir bakiye kalmıştır. Çeyrek altın için ise 100.000 TL’lik bütçe ile 8 adet çeyrek altın alımı gerçekleştirilebilirken, işlem sonrasında kalan tutar 11.049 TL olarak hesaplanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta gram altın, 7 gün önce 6.950 TL seviyesindeyken, bu hafta 6.798 TL’den kapanmıştır ve %2,18 oranında bir haftalık düşüş kaydedilmiştir. Piyasa, altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları izlemeye devam ederken, yatırımcılar için bu durum önemli bir dikkat noktası olmaya devam ediyor.

Güncel Altın Fiyatları

11 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.800 TL 6.801 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.879 TL 11.119 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.691 TL 22.238 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.064 TL 45.740 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.692 TL 4.914 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.643 TL 5.455 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.352 $ 4.353 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.784 TL 6.791 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.855 TL 11.103 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.642 TL 22.205 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.064 TL 45.740 TL


Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından fiyatlar üzerindeki etkiler, grafiklerde daha net bir şekilde kendisini göstermektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.707 TL, direnç seviyeleri ise 6.920 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde ons altın için de destek 4.288 dolar, direnç ise 4.443 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.784 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 678.440 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.119 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.353 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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