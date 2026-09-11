Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.801 TL seviyesinde işlem görmektedir. Haftanın ilk günlerinde yaşanan tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki dalgalanmalar, gram altın üzerinde etkili oldu. Bugün gram altında %0,95 oranında bir günlük artış gözlemlense de, haftalık bazda döviz kurlarındaki değişimle birlikte gram altın 152 TL’lik bir düşüş ile 6.798 TL seviyesine kadar geriledi.

100.000 TL ile gram altın alan yatırımcı, 14 adet gram altın satın almış olup, işlem sonrasında 4.793 TL tutarında bir bakiye kalmıştır. Çeyrek altın için ise 100.000 TL’lik bütçe ile 8 adet çeyrek altın alımı gerçekleştirilebilirken, işlem sonrasında kalan tutar 11.049 TL olarak hesaplanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta gram altın, 7 gün önce 6.950 TL seviyesindeyken, bu hafta 6.798 TL’den kapanmıştır ve %2,18 oranında bir haftalık düşüş kaydedilmiştir. Piyasa, altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları izlemeye devam ederken, yatırımcılar için bu durum önemli bir dikkat noktası olmaya devam ediyor.

11 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.800 TL 6.801 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.879 TL 11.119 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.691 TL 22.238 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.064 TL 45.740 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.692 TL 4.914 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.643 TL 5.455 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.352 $ 4.353 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.784 TL 6.791 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.855 TL 11.103 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.642 TL 22.205 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.064 TL 45.740 TL





Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından fiyatlar üzerindeki etkiler, grafiklerde daha net bir şekilde kendisini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyeleri 6.707 TL, direnç seviyeleri ise 6.920 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde ons altın için de destek 4.288 dolar, direnç ise 4.443 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular