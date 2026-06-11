Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Haziran Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Haziran 2026'da altın fiyatları, dünya genelindeki makroekonomik gelişmelerle jeopolitik durumlara göre değişim göstermektedir. Saat 10:00'da altın piyasasında belirlenen fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.093,95 Dolar olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarındaki bu artış, enflasyon ve jeopolitik belirsizlikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ons altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesini artırmaktadır.

Gram altın fiyatları dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6.076,542 TL, satış fiyatı ise 6.077,448 TL'dir. Gram altın, bireysel yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım aracı olmayı sürdürmektedir. Bu fiyatlar, Türkiye'deki döviz kuru ve global altın fiyatlarıyla doğrudan ilişkilidir. Piyasalardaki dalgalanma, gram altın fiyatlarında anlık değişimlere yol açmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir noktadır. Çeyrek altın alış fiyatı 9.722,47 TL, satış fiyatı 9.936,63 TL'dir. Bu durum, çeyrek altının hala popülerliğini koruduğunu göstermektedir. Yarım altın fiyatları ise alışta 19.384,17 TL, satışta 19.873,25 TL seviyesindedir.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.479 TL, satış fiyatı ise 42.104 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür gramajlı altınlar, yatırım amaçlı ve hediyelik olarak değerlendirilmektedir. Gremse altın ise alışta 99.254 TL, satışta 100.614 TL'den işlem görmektedir.

Ata altın fiyatları alışta 40.866 TL, satışta 41.356 TL olarak güncellenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların az bir miktar yatırımla altın sahibi olmasına imkan verir. Ziynet altını alış fiyatı 38.889,87 TL, satış fiyatı ise 39.624,96 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik altın fiyatları gramaj bazında değişiklik göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.341,24 TL, satış fiyatı ise 4.510,48 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.285,81 TL, satış fiyatı 4.970 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.573,77 TL, satışta 5.841,47 TL seviyesindedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 6.046,159 TL, satış fiyatı ise 6.047,061 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların yüksek kalite altın tercihlerini yansıtır.

Genel olarak, 11 Haziran 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar ve alım satım yapanlar için önemli bir referans noktasıdır. Piyasa dalgalanmaları ve uluslararası gelişmeler, altın fiyatlarının evrimini etkilemektedir. Bu durum, gelecekteki yatırım stratejilerini de şekillendirecektir.