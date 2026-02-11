FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Şubat 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ons altın fiyatı 5.063,69 dolar olurken, gram altın alış fiyatı 7099,34 TL, satış fiyatı ise 7100,57 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 11.358,95 TL, yarım altın 22.646,91 TL ve Cumhuriyet altını 48.364 TL'den işlem görmekte. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarını ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın, güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Cansu Çamcı

11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatları 5.063,69 dolar olarak belirlenmiştir. Diğer altın türlerinin TL cinsinden alış ve satış fiyatları da piyasada şekillenmeye devam etmektedir.

Gram altın, bu saatte 7099,346 TL'den alınmaktadır. Satış fiyatı ise 7100,567 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, Türkiye'deki yatırımcıların sıkça tercih ettiği bir araçtır.

Ons altın fiyatları, alışta 220695,69 TL, satışta ise 220970,98 TL seviyelerindedir. Bu dengenin piyasa dalgalanmaları ve ekonomik gelişmelerle nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 11358,95 TL'dir. Satış fiyatı ise 11609,43 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altındaki alış fiyatı 22646,91 TL, satış fiyatı ise 23218,85 TL'dir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48364 TL, satış fiyatı ise 49104 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu veriler, ekonomik iklim ve enflasyon karşısında değişkenlik gösterebilir.

Gremse altın fiyatları alışta 118173 TL, satışta 119806 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altın 48728 TL alış ve 49245 TL satış fiyatına sahiptir. Ziynet altını alış fiyatı 45435,81 TL, satış fiyatı ise 46295,70 TL'dir. Yatırımcıların ilgisini çeken diğer bir fırsat ise bilezik fiyatlarıdır.

14 ayar bilezik gramı, alışta 3994,98 TL, satışta 5275,53 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 5108,92 TL'den alınmakta, 5900 TL'den satılmaktadır. 22 ayar bilezik gramı ise 6636,09 TL alış ve 6959,62 TL satış fiyatına sahiptir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 7063,849 TL, satış fiyatı ise 7065,064 TL olarak kaydedilmiştir. Tüm bu veriler, yatırımcıların piyasa yapısı ve ekonomik değişkenler doğrultusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor. Altın, her zaman güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.091,57
7.092,66
% 0.51
10:42
Ons Altın / TL
220.607,00
220.687,23
% 0.54
10:57
Ons Altın / USD
5.055,14
5.055,89
% 0.49
10:57
Çeyrek Altın
11.346,50
11.596,50
% 0.51
10:42
Yarım Altın
22.625,96
23.196,64
% 0.53
10:42
Ziynet Altın
45.393,78
46.251,41
% 0.53
10:42
Cumhuriyet Altını
48.364,00
49.104,00
% -0.08
15:18
