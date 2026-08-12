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Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Ons altın 4.403,47 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 6.764,342 TL'ye ulaşmıştır. Çeyrek altın ise 11.059,70 TL'den satılmaktadır. Yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerin de fiyatları dikkat çekmektedir. Bu değerler, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon endişelerinin etkisini göstermektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkiler. 12 Ağustos 2026 itibarıyla, altın piyasasında güncel fiyatlar dikkat çekicidir. Yatırımcılar, bu verileri karar verme süreçlerinde kullanmaktadır.

Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.403,47 dolar olarak işlem görmektedir. Bu değer, küresel piyasalardaki belirbelirsizlik ve enflasyon endişeleri ile şekillenmiştir. Yatırımcılar, ekonomik dalgalanmalara karşı altına yönelmektedir. Altın, güvenli bir liman olarak görülmektedir.

Gram altın fiyatları da dalgalanmaları yansıtmaktadır. 12 Ağustos 2026'da gram altın alış fiyatı 6.763,575 TL, satış fiyatı ise 6.764,342 TL olarak belirtilmiştir. Bu fiyat aralığı, bireysel yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popülerliğini korumaktadır. Çeyrek altın alış fiyatı 10.821,72 TL, satış fiyatı 11.059,70 TL'dir. Hem hediye hem de yatırım aracı olarak tercih edilmektedir. Piyasa koşullarına bağlı olarak hareketliliği sürmektedir.

Yarım altın ve Cumhuriyet altının fiyatları da dikkat çekmektedir. Yarım altın alış fiyatı 21.575,80 TL, satış fiyatı 22.119,40 TL'dir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 44.506 TL, satış fiyatı ise 45.175 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, altın ve yatırımcı davranışları arasındaki etkileşimi göstermektedir.

Gram bazında işlenmiş altın ürünleri de işlem görmektedir. Gremse altın alış fiyatı 108.805 TL, satış fiyatı ise 109.536 TL'dir. Ata altın fiyatları, 44.316 TL alış ve 45.043 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Bilezikler, altın yatırımının önemli bir parçasıdır. 14 ayar bilezik gram fiyatı, 3.675,83 TL alışta ve 4.887,54 TL satışta belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.626,86 TL alış ve 5.410 TL satış seviyelerine ulaşmıştır. 22 ayar bileziklerde ise fiyatlar 6.117,47 TL alış ve 6.325,06 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Serbest 0.995 has altın fiyatı 6.729,757 TL alış ve 6.730,52 TL satış olarak işlem görmektedir. Altın fiyatlarının hareketliği ve piyasalardaki değişkenlik yatırımcıları dikkatli olmaya yönlendirmektedir. Altın, yatırımcılar için kritik bir değer saklama aracıdır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.753,82
6.754,63
% 0.75
10:18
Ons Altın / TL
210.261,31
210.343,98
% 0.86
10:33
Ons Altın / USD
4.403,21
4.403,76
% 0.79
10:33
Çeyrek Altın
10.806,11
11.043,82
% 0.75
10:18
Yarım Altın
21.544,68
22.087,65
% 0.75
10:18
Ziynet Altın
43.224,44
44.040,20
% 0.75
10:18
Cumhuriyet Altını
44.506,00
45.175,00
% 1.29
17:02
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Altın güncel altın fiyatları
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