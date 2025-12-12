Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici hareketler gözlemleniyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.282,67 Dolar olarak işlem görüyor. Bu durum altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliğinde. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor.

Gram altın fiyatlarına bakıldığında, alış fiyatı 5.877,06 TL, satış fiyatı ise 5.877,84 TL. Bu rakamlar, yerli yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için altının değerini göstermekte. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın fiyatlarına olan etkisini gözler önüne seriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler artmakta. Bu sebeple yatırımcılar, altını güvenli liman olarak görmektedir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.403,30 TL, satışta ise 9.610,27 TL seviyesinde. Yarım altın değerleri alış fiyatı 18.747,82 TL, satış fiyatı 19.220,55 TL olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 38.534 TL, satış fiyatı 39.115 TL. Bu veriler, altın çeşitlerinin yatırımcılar arasında ne kadar yaygın tercih edildiğini gösteriyor.

Gram altın dışında, gremse altın önemli bir farkla dikkat çekmektedir. Gremse altın alış fiyatı 94.811 TL, satış fiyatı ise 95.743 TL olarak belirlenmiş. Ata altın fiyatları alışta 39.187 TL, satışta 39.448 TL. Ayrıca ziynet altın alışta 37.613,18 TL, satışta 38.323,54 TL olarak işlem görmekte. Tüm bu veriler, yatırımcıların tercihlerini anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkate değer. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.227,56 TL, satış fiyatı 4.334,79 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.095,08 TL, satış fiyatı ise 4.650 TL. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 5.340,28 TL, satışta 5.584,69 TL şeklinde. Bilezikler, hem yatırım hem de hediye alternatifi olarak talep görmekte. Bu piyasa verileri tüketici davranışlarını şekillendirmekte.

Son olarak, serbest 0.995 has altının alış fiyatı 5.847,675 TL, satış fiyatı ise 5.848,454 TL. Altın piyasasının güncel durumu önemli dinamikler taşımaktadır. 12 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir konu.