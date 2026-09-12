Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün güncel gram altın fiyatı 6.785 TL'den işlem görerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Aynı zamanda, ons altın 4.349 $ seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,53 olarak kaydedildi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük yükselişle birlikte haftalık geri çekilmeleri gözler önüne seriyor.
100.000 TL yatırım ile gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabilecekken, yatırım sonrası elinde 5.012 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve bu işlemden kalan tutar ise 160 TL. Haftalık bazda gram altın ise 6.950 TL’den 6.785 TL’ye gerileyerek 165 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu durum %2,38’lik bir düşüş anlamına geliyor.
12 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.784 TL
|6.785 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.855 TL
|11.093 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.641 TL
|22.187 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|45.238 TL
|45.915 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.679 TL
|4.913 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.636 TL
|5.430 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.348 $
|4.349 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.818 TL
|6.830 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.910 TL
|11.166 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.751 TL
|22.333 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|45.238 TL
|45.915 TL
Grafiklere baktığımızda, son 7 günde gram altının fiyatı en yüksek 6.950 TL, en düşük 6.737 TL seviyelerine geriledi.
Gram altında destek seviyesi 6.698 TL, direnç seviyesi ise 6.911 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise destek noktası 4.287 dolar, direnç noktası ise 4.442 dolar seviyesinde izlenmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.818 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 681.849 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.093 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.349 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum