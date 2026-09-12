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Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün gram altın fiyatı 6.785 TL ile %0,72’lik bir artış yaşadı. Haftalık bazda dünkü fiyat, 6.950 TL'den 6.785 TL’ye gerileyerek 165 TL kayıp seyrini gösterdi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün güncel gram altın fiyatı 6.785 TL'den işlem görerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Aynı zamanda, ons altın 4.349 $ seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,53 olarak kaydedildi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük yükselişle birlikte haftalık geri çekilmeleri gözler önüne seriyor.

100.000 TL yatırım ile gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabilecekken, yatırım sonrası elinde 5.012 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve bu işlemden kalan tutar ise 160 TL. Haftalık bazda gram altın ise 6.950 TL’den 6.785 TL’ye gerileyerek 165 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu durum %2,38’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Güncel Altın Fiyatları

12 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.784 TL 6.785 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.855 TL 11.093 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.641 TL 22.187 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.238 TL 45.915 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.679 TL 4.913 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.636 TL 5.430 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.348 $ 4.349 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.818 TL 6.830 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.910 TL 11.166 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.751 TL 22.333 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.238 TL 45.915 TL


Grafiklere baktığımızda, son 7 günde gram altının fiyatı en yüksek 6.950 TL, en düşük 6.737 TL seviyelerine geriledi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında destek seviyesi 6.698 TL, direnç seviyesi ise 6.911 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise destek noktası 4.287 dolar, direnç noktası ise 4.442 dolar seviyesinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.818 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 681.849 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.093 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.349 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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