Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dün güncel gram altın fiyatı 6.785 TL'den işlem görerek %0,72'lik bir artış gösterdi. Aynı zamanda, ons altın 4.349 $ seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 48,53 olarak kaydedildi. Bugünkü piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük yükselişle birlikte haftalık geri çekilmeleri gözler önüne seriyor.

100.000 TL yatırım ile gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabilecekken, yatırım sonrası elinde 5.012 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve bu işlemden kalan tutar ise 160 TL. Haftalık bazda gram altın ise 6.950 TL’den 6.785 TL’ye gerileyerek 165 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu durum %2,38’lik bir düşüş anlamına geliyor.

12 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.784 TL 6.785 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.855 TL 11.093 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.641 TL 22.187 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 45.238 TL 45.915 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.679 TL 4.913 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.636 TL 5.430 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.348 $ 4.349 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.818 TL 6.830 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.910 TL 11.166 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.751 TL 22.333 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 45.238 TL 45.915 TL





Grafiklere baktığımızda, son 7 günde gram altının fiyatı en yüksek 6.950 TL, en düşük 6.737 TL seviyelerine geriledi.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altında destek seviyesi 6.698 TL, direnç seviyesi ise 6.911 TL olarak belirlenmiştir. Ons altında ise destek noktası 4.287 dolar, direnç noktası ise 4.442 dolar seviyesinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular