Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Çarşamba 2025 Gram, tam, cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 12 Kasım 2025 tarihinde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle hareketlilik gösteriyor. Ons altın 4.117,98 Dolar, gram altın ise Türk Lirası bazında 5.590,501 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Yatırımcıların güvenli liman arayışı, piyasadaki belirsizliklerle birleşiyor. Çeyrek altın, yarım altın ve ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor. Talep, düğün sezonları ve özel günlerle artış gösteriyor. Altın, yatırım için cazibesini koruyor.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 12 Kasım 2025 tarihinde küresel ekonomik gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.117,98 Dolar seviyesindeydi. Bu değer, yatırımcılar için önemli bir göstergeyi ifade ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon baskılarıyla birleşerek etkisini gösteriyor.

Türk Lirası cinsinden işlem gören gram altın fiyatları, alışta 5.590,501 TL, satışta ise 5.591,248 TL olarak belirlendi. Gram altındaki artış, yerli ve yabancı yatırımcıların altına olan ilgisini artırdığını işaret ediyor. Altın, güvenli liman olarak görülüyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.944,80 TL, satışta ise 9.141,69 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, çeyrek altına olan ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. Düğün sezonları ve özel günlerde çeyrek altın hediye verme geleneği sürüyor.

Yarım altın, alışta 17.833,70 TL, satışta 18.283,38 TL işlem görüyor. Bu tür ürünler, yatırımcılar arasında rağbet görüyor. Uzun vadeli yatırım açısından değerlendiriliyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 38.570 TL, satış fiyatı ise 39.151 TL seviyelerinde.

Gremse altın, alış fiyatı 93.512 TL, satış fiyatı ise 94.444 TL olarak belirlendi. Gremse altın, yatırım yapılacak alternatif bir ürün sunuyor. Ata altının alış fiyatı 38.554 TL, satış fiyatı ise 38.852 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altını, alış fiyatı 35.779,21 TL, satış fiyatı ise 36.454,94 TL düzeyinde bulunuyor. Bu ürün, hem yatırım hem de hediye olarak sürekli talep görüyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.174,51 TL, satışta ise 4.275,77 TL seviyesine ulaşıyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.048,07 TL, satışta 4.615 TL olarak belirleniyor. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.254,08 TL, satışta 5.498,43 TL seviyelerindedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları dikkat çekiyor. Alış fiyatı 5.562,548 TL, satış fiyatı ise 5.563,292 TL olarak fiyatlandırıldı. Gözlemlenen bu fiyatlar, altına olan talebin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğu açık bir şekilde ortada. Gelecek günlerde piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.596,22
5.596,98
% -0.17
10:08
Ons Altın / TL
174.108,55
174.177,88
% -0.13
10:23
Ons Altın / USD
4.122,18
4.122,65
% -0.18
10:23
Çeyrek Altın
8.953,96
9.151,07
% -0.17
10:08
Yarım Altın
17.851,95
18.302,14
% -0.17
10:08
Ziynet Altın
35.815,83
36.492,34
% -0.17
10:08
Cumhuriyet Altını
38.570,00
39.151,00
% 1.34
16:37
