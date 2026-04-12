Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyatlamalar gözlemleniyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.749,26 Dolar olarak belirlendi. Gram altın fiyatı Türkiye piyasasında alışta 6.811,836 TL, satışta ise 6.812,726 TL seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın, pazarda önemli bir yere sahip. Bugünkü verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 10.898,94 TL, satış fiyatı ise 11.138,81 TL seviyesinde. Yarım altın fiyatları alışta 21.729,76 TL, satışta 22.277,61 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını da alışta 45.415 TL, satışta 46.100 TL fiyatlarına ulaştı.

Gremse altın da ilgi çekiyor. Bugün alışta 111.153 TL, satışta ise 114.143 TL’den işlem görüyor. Ata altını fiyatları ise alışta 45.829 TL, satışta 46.619 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, altın birikimi yapmak isteyenler için önemli bir başlangıç noktası yaratıyor.

Ziynet altının fiyatları da dikkat çekici. Bugün alış fiyatı 43.595,75 TL, satış fiyatı ise 44.418,97 TL olarak kaydedildi. Altın takı alım satımıyla ilgilenenler için önemli olan bilezik fiyatları öne çıkıyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.740,50 TL, satışta ise 4.967,48 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.792,07 TL, satışta 5.525 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.222,56 TL, satışta 6.509,40 TL ile işlem görmekte.

Altın piyasası, yatırımcılar için önemli değerleri işaret ediyor. Günlük altın fiyatlarındaki değişkenlikler, yatırım yapan bireylerin karar verme süreçlerinde dikkatle değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.