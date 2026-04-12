Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 12 Nisan 2026 verileri dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 4.749,26 Dolar'dan işlem görürken, gram altın Türkiye'de 6.811,836 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 10.898,94 TL, yarım altın 21.729,76 TL seviyelerine ulaştı. Yatırımcılar için gram bilezik ve ziynet altın fiyatları da önemli. Piyasa dalgalanmaları, yatırım kararları için kritik faktörler arasında değerlendiriliyor.

12 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyatlamalar gözlemleniyor. Saat 10:00’da ons altın fiyatı 4.749,26 Dolar olarak belirlendi. Gram altın fiyatı Türkiye piyasasında alışta 6.811,836 TL, satışta ise 6.812,726 TL seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın, pazarda önemli bir yere sahip. Bugünkü verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 10.898,94 TL, satış fiyatı ise 11.138,81 TL seviyesinde. Yarım altın fiyatları alışta 21.729,76 TL, satışta 22.277,61 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını da alışta 45.415 TL, satışta 46.100 TL fiyatlarına ulaştı.

Gremse altın da ilgi çekiyor. Bugün alışta 111.153 TL, satışta ise 114.143 TL’den işlem görüyor. Ata altını fiyatları ise alışta 45.829 TL, satışta 46.619 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, altın birikimi yapmak isteyenler için önemli bir başlangıç noktası yaratıyor.

Ziynet altının fiyatları da dikkat çekici. Bugün alış fiyatı 43.595,75 TL, satış fiyatı ise 44.418,97 TL olarak kaydedildi. Altın takı alım satımıyla ilgilenenler için önemli olan bilezik fiyatları öne çıkıyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.740,50 TL, satışta ise 4.967,48 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.792,07 TL, satışta 5.525 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.222,56 TL, satışta 6.509,40 TL ile işlem görmekte.

Altın piyasası, yatırımcılar için önemli değerleri işaret ediyor. Günlük altın fiyatlarındaki değişkenlikler, yatırım yapan bireylerin karar verme süreçlerinde dikkatle değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.811,84
6.812,73
% -0.26
23:59
Ons Altın / TL
211.796,05
211.975,21
% -0.26
23:59
Ons Altın / USD
4.748,95
4.749,57
% -0.36
23:59
Çeyrek Altın
10.898,94
11.138,81
% -0.26
23:59
Yarım Altın
21.729,76
22.277,61
% -0.26
23:59
Ziynet Altın
43.595,75
44.418,97
% -0.26
23:59
Cumhuriyet Altını
45.415,00
46.100,00
% -0.38
13:02
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

İsrailli yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

