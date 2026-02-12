Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

12 Şubat 2026 itibarıyla, uluslararası piyasalarda altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 5.060,31 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu durum, altının değer saklama özelliğini bir kez daha gösteriyor.

Gram altın fiyatları alışta 7.101,285 TL, satışta 7.102,296 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcıların gram altına olan talebi artış gösteriyor. Yerel piyasalarda gram altın alım satımları hareketlenmiştir. Türkiye’de altın, sıkça bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11.362,06 TL, satışta ise 11.612,25 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için çeyrek altın, tamamlayıcı bir ürün olmaktadır. Ayrıca, çeşitli hediyelik ihtiyaçlar için de tercih edilmektedir. Uzun süredir popüler olan çeyrek altın, küçük yatırım yapanlar için cazip bir alternatif sunmaktadır.

Yarım altın alış fiyatı 22.653,10 TL, satış fiyatı ise 23.224,51 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, düğünlerde sıkça tercih edilen bir hediye seçeneğidir. Bu bağlamda, hem yatırım hem de hediye aracı olarak öne çıkmaktadır.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.664 TL, satış fiyatı ise 49.404 TL olarak gözlemlenmiştir. Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında güvenilirliği ile bilinmektedir. Ayrıca, miras olarak da sıkça tercih edilmektedir. Uzun vadeli bir varlık olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Gremse altın, alışta 118.461 TL, satışta ise 119.990 TL ile işlem görmektedir. Gremse altın, büyük alım satım işlemleri için uygun fiyat avantajları sağlamaktadır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için iyi bir seçenek olmaktadır.

Ata altın fiyatları alışta 48.847 TL, satışta 49.247 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın, yatırım amacıyla ve hediyelik olarak tercih edilmektedir. Büyük kutlamalarda ata altın hediye etmek gelenek haline gelmiştir.

Ziynet altını alış fiyatı 45.448,22 TL, satış fiyatı 46.306,97 TL olarak görülmektedir. Geleneksel ve kültürel değer taşıyan ziynet altınları, nişan ve düğünlerde önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür alımlar, geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.

Bilezik altınların fiyatları gram bazında değişiklik göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 4.004,96 TL, satışta 5.282,86 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gramı alışta 5.117,44 TL, satışta 5.900 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.652,30 TL, satışta 6.970,34 TL'dir. Bilezik altınlar, şıklığı ve yatırım potansiyeli ile dikkat çekmektedir.

Serbest piyasalarda 0.995 ayar has altın kilosu alışta 7.065,779 TL, satışta ise 7.066,785 TL işlem görmektedir. Bu ürünler, sanayideki çeşitli uygulamalar ve yatırım amaçlı alımlar için uygundur.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir veri sunmaktadır. Talep ve arz dengesine göre hareket etmek gerekmektedir. Piyasanın dinamiklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Altın, hala güvenli bir liman olma özelliğini sürdürmektedir.