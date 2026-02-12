FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Şubat 2026 itibarıyla uluslararası piyasalarda altın fiyatları önemli bir yükseliş göstermiştir. Ons altın 5.060,31 Dolar, gram altın ise 7.102,296 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın 11.612,25 TL, yarım altın 23.224,51 TL seviyesinde işlem görmektedir. Cumhuriyet altını 49.404 TL'den satılmaktadır. Yatırımcılar için gram, çeyrek ve yarım altın gibi çeşitler cazip hale gelmiştir. Altın, güvenli liman özelliğini korumaya devam etmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

12 Şubat 2026 itibarıyla, uluslararası piyasalarda altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 5.060,31 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu durum, altının değer saklama özelliğini bir kez daha gösteriyor.

Gram altın fiyatları alışta 7.101,285 TL, satışta 7.102,296 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcıların gram altına olan talebi artış gösteriyor. Yerel piyasalarda gram altın alım satımları hareketlenmiştir. Türkiye’de altın, sıkça bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11.362,06 TL, satışta ise 11.612,25 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için çeyrek altın, tamamlayıcı bir ürün olmaktadır. Ayrıca, çeşitli hediyelik ihtiyaçlar için de tercih edilmektedir. Uzun süredir popüler olan çeyrek altın, küçük yatırım yapanlar için cazip bir alternatif sunmaktadır.

Yarım altın alış fiyatı 22.653,10 TL, satış fiyatı ise 23.224,51 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, düğünlerde sıkça tercih edilen bir hediye seçeneğidir. Bu bağlamda, hem yatırım hem de hediye aracı olarak öne çıkmaktadır.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.664 TL, satış fiyatı ise 49.404 TL olarak gözlemlenmiştir. Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında güvenilirliği ile bilinmektedir. Ayrıca, miras olarak da sıkça tercih edilmektedir. Uzun vadeli bir varlık olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Gremse altın, alışta 118.461 TL, satışta ise 119.990 TL ile işlem görmektedir. Gremse altın, büyük alım satım işlemleri için uygun fiyat avantajları sağlamaktadır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için iyi bir seçenek olmaktadır.

Ata altın fiyatları alışta 48.847 TL, satışta 49.247 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın, yatırım amacıyla ve hediyelik olarak tercih edilmektedir. Büyük kutlamalarda ata altın hediye etmek gelenek haline gelmiştir.

Ziynet altını alış fiyatı 45.448,22 TL, satış fiyatı 46.306,97 TL olarak görülmektedir. Geleneksel ve kültürel değer taşıyan ziynet altınları, nişan ve düğünlerde önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür alımlar, geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.

Bilezik altınların fiyatları gram bazında değişiklik göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 4.004,96 TL, satışta 5.282,86 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gramı alışta 5.117,44 TL, satışta 5.900 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.652,30 TL, satışta 6.970,34 TL'dir. Bilezik altınlar, şıklığı ve yatırım potansiyeli ile dikkat çekmektedir.

Serbest piyasalarda 0.995 ayar has altın kilosu alışta 7.065,779 TL, satışta ise 7.066,785 TL işlem görmektedir. Bu ürünler, sanayideki çeşitli uygulamalar ve yatırım amaçlı alımlar için uygundur.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir veri sunmaktadır. Talep ve arz dengesine göre hareket etmek gerekmektedir. Piyasanın dinamiklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Altın, hala güvenli bir liman olma özelliğini sürdürmektedir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak' Erdursun, emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı'Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak' Erdursun, emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı
Akaryakıta beklenen zam geldi!Akaryakıta beklenen zam geldi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.106,12
7.107,10
% -0.42
10:10
Ons Altın / TL
220.696,79
220.789,71
% -0.55
10:25
Ons Altın / USD
5.056,97
5.057,72
% -0.58
10:25
Çeyrek Altın
11.369,79
11.620,11
% -0.42
10:10
Yarım Altın
22.668,52
23.240,22
% -0.42
10:10
Ziynet Altın
45.479,17
46.338,31
% -0.42
10:10
Cumhuriyet Altını
48.664,00
49.404,00
% 0.61
17:13
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.