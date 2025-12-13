FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Aralık Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

13 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları önemli değişiklikler göstermektedir. Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı 4.299,55 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 5.901,436 TL’den işlem görmektedir. Çeyrek altın 9.442,30 TL, yarım altın 18.825,58 TL seviyelerinde belirlenmiştir. Yatırımcıların ilgisi devam ediyor ve piyasalardaki dalgalanmalar, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Altın, yatırımcılar için önemli bir değerli maden olmaya devam ediyor.

Ezgi Sivritepe

13 Aralık 2025 tarihinde altın piyasasında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.299,55 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, altının uluslararası piyasalardaki değerinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcıların ilgisi ise devam ediyor.

Gram altın piyasasında alış fiyatı 5.901,436 TL, satış fiyatı ise 5.902,246 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın alış fiyatı 183.527,61 TL, satış fiyatı 183.629,31 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar yerel piyasada altının değer kazanmasına işaret ediyor. Yatırımcılar için altın, güvenli liman alternatifi sunuyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.442,30 TL, satışta 9.650,17 TL’den işlem görmektedir. Yarım altın fiyatları ise alışta 18.825,58 TL, satışta 19.300,34 TL'dir. Bu fiyatlar, küçük yatırımcıların altına olan talebini yansıtıyor. Piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle bu fiyatlar belirlenmiştir.

Cumhuriyet altını, alışta 39.534 TL, satışta 40.122 TL fiyatlarıyla işlem görmektedir. Gremse altın alış fiyatı 95.448 TL, satış fiyatı ise 96.447 TL’dir. Ata altını, 39.450 TL alış ve 39.738 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Ziynet altın ise 37.769,19 TL alış ve 38.482,64 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici bir durumda. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.249,63 TL, satışta 4.363,01 TL, 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.118,47 TL, satışta 4.786 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.376,15 TL, satışta 5.625,94 TL’ye ulaşmıştır. Bu fiyatlar, altın takı sektöründeki talebi yansıtıyor.

Serbest 0.995 hassasiyetinde altın, alışta 5.871,929 TL, satışta 5.872,735 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu veriler, piyasalardaki belirsizlikleri ve ekonomik dalgalanmaları açıkça gösteriyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olmaya devam eden bir değerli maden.

Önümüzdeki günlerde piyasa dinamikleri, fiyatların nasıl şekilleneceğine önemli bir etki yapacaktır. Yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Piyasa koşullarına göre stratejilerini belirlemek de önem arz etmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.901,44
5.902,25
% 0.77
23:59
Ons Altın / TL
183.527,61
183.629,31
% 0.78
23:59
Ons Altın / USD
4.299,26
4.299,85
% 0.54
23:59
Çeyrek Altın
9.442,30
9.650,17
% 0.77
23:59
Yarım Altın
18.825,58
19.300,34
% 0.77
23:59
Ziynet Altın
37.769,19
38.482,64
% 0.77
23:59
Cumhuriyet Altını
39.534,00
40.122,00
% 2.57
17:03
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
