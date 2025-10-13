Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla piyasalardaki değişimlere bağlı olarak dalgalanma göstermektedir. Saat 10:00’da güncellenen verilere göre, ons altın fiyatı 4.069,48 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, yatırımcılar için altın piyasasının yönü hakkında ipuçları sağlamaktadır.

Gram altın fiyatı, alışta 5.469,806 TL, satışta ise 5.470,492 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye’de gram altın, bireysel yatırımcılar arasında yaygın olarak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Yüksek enflasyon, ekonomik belirsizlik ortamında gram altın cazip hale gelmektedir. Güvenli bir liman arayan yatırımcılar için önemli bir seçenek sunmaktadır.

Ons altın fiyatları, alışta 170.104,76 TL, satışta ise 170.176,54 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakamlar, küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcıların, ons fiyat hareketliliklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 8.751,69 TL, satış fiyatı 8.944,25 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek, düğün sezonlarında ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle, çeyrek altın alım satım işlemleri, piyasa dinamiklerini etkileyen önemli faktörlerdendir.

Yarım altın fiyatları, alışta 17.448,68 TL, satışta 17.888,51 TL olarak işlem görmektedir. Yarım altın, sosyal etkinliklerde hediye edilmesiyle talebi artırmaktadır.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 37.350 TL, satış fiyatı 37.914 TL'den işlem görmektedir. Uzun vadeli birikim aracı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Gremse altın ise, alışta 91.752 TL, satışta 92.762 TL ile işlem görmektedir. Ata altın alış fiyatı 37.828 TL, satış fiyatı ise 38.360 TL olarak kaydedilmiştir.

Ziynet altın fiyatları, alışta 35.006,76 TL, satışta 35.667,61 TL olarak sıralanmaktadır. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.113,62 TL, satışta 4.208,50 TL değerindedir. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.965,14 TL, satış fiyatı 4.642 TL’dir. Ayrıca, 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.155,12 TL, satışta ise 5.400,11 TL’den işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatı, alışta 5.442,457 TL, satışta ise 5.443,14 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım kararlarını etkileyen unsurlar arasındadır. Piyasalardaki değişimleri yakından takip etmek önemlidir. Altın, güvenli bir liman arayışında olan yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam etmektedir.