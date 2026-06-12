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LGS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz ulaşım desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler ile sınav görevlilerine ulaşım desteği sağlayacak.

LGS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz ulaşım desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler ile sınav görevlilerine ulaşım desteği sağlayacak.

Eğitime verdiği destekleri sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS’ye katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Sınav görevlileri de aynı uygulamadan yararlanabilecek.

Uygulama kapsamında, MUTTAŞ’a ait resmi plakalı toplu taşıma araçları (havalimanı seferleri hariç) mevcut güzergâh ve saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Öğrenciler ve sınav görevlileri, sınava giriş belgelerini veya görevli belgelerini araç şoförlerine göstermeleri halinde saat 07.00 ile 15.00 arasında ücretsiz seyahat edebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile öğrencilerin sınav günü ulaşım kaynaklı stres yaşamalarının önüne geçilmesi ve sınav merkezlerine güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

BAŞKAN ARAS’TAN LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJI

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, LGS’ye girecek öğrenciler için, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir sınav geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA

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Muğla lgs ulaşım desteği
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