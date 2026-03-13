FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

13 Mart 2026 tarihinde altın piyasalarında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Ons altın fiyatı 5.088,65 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 7.225,876 TL'den satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.561,4 TL, yarım altın ise 23.050,54 TL'den işlem görüyor. Ekonomik belirsizlikler altına olan talebi artırıyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcılar için strateji belirlemede önemli bir fırsat sunuyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın Piyasasında Güncel Durum: 13 Mart 2026

13 Mart 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle ons altın fiyatı 5.088,65 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Küresel ekonomik koşullardaki belirsizlikler devam ediyor. Bu nedenle altın değer kazanmış durumda.

Gram altın ise 7.225,876 TL'den alış, 7.227,026 TL'den satışta. Gram altın bireysel yatırımcılar arasında popülerliğini sürdürüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların daha küçük birimlerle altın almasına imkan tanıyor. Ons altın dolar fiyatları da yerel piyasalardaki fiyatları etkiliyor. Böylece piyasalardaki fiyatlar güçlü bir seyir sergiliyor.

Çeyrek altın yatırımcılar için önemli bir kıymetli maden olmaya devam ediyor. Bugünkü çeyrek altının alış fiyatı 11.561,4 TL, satış fiyatı ise 11.816,19 TL olarak kaydedildi. Bu fiyat aralığı, çeyrek altın alım satımı yapanlar için önemli bir gösterge haline geldi.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını piyasadaki hareketliliğin bir parçası. Yarım altın alış fiyatı 23.050,54 TL, satış fiyatı ise 23.632,38 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.806 TL, satış fiyatı ise 49.543 TL'den el değiştiriyor. Bu altın türleri, genellikle hediyelik olarak tercih ediliyor.

Altın takı ve işleme sektöründeki fiyatlar da yatırımcıların dikkatini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.964,47 TL, satışta ise 5.249,75 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.061,51 TL, satışta ise 5.890 TL olarak işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.586,52 TL, satışta 6.921,94 TL seviyelerinde dalgalanıyor.

Serbest piyasalarda 0.995 ayar ham altının alış fiyatı 7.189,747 TL, satış fiyatı ise 7.190,891 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyatlar, kaliteli ve işlenmemiş altın alım satımı düşünen yatırımcılar için önemli bir referans oluşturuyor.

Altın fiyatları 13 Mart 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler ve döviz dalgalanmaları, altın tutmanın önemini artırıyor. Bu durum, altına olan talebi yükseltiyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat ederek stratejilerini belirlemeye devam etmelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.211,58
7.212,49
% 0.09
10:24
Ons Altın / TL
224.931,91
225.027,83
% 0.38
10:39
Ons Altın / USD
5.090,72
5.091,36
% 0.22
10:39
Çeyrek Altın
11.538,53
11.792,42
% 0.09
10:24
Yarım Altın
23.004,66
23.584,56
% 0.08
10:24
Ziynet Altın
46.154,13
47.025,45
% 0.09
10:24
Cumhuriyet Altını
48.806,00
49.543,00
% -0.48
16:37
