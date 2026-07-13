Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün, 13 Temmuz 2026. Altın fiyatları piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.053,98 Dolar olarak kaydedildi. Bu değer, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ülkemizdeki gram altın fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Gram altının alış fiyatı 6.124,38 TL, satış fiyatı ise 6.125,29 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, uzun vadeli yatırım yapan bireyler için stratejik bir gösterge.

Ons altın fiyatında alış ve satış değerleri sırasıyla 190.486,96 TL ve 190.530,75 TL olarak açıklandı. Bu veriler, altın alım satımı yapan piyasa katılımcılarının dikkatini çekiyor. Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çeken diğer bir alandır. Çeyrek altının alış fiyatı 9.799,01 TL, satış fiyatı ise 10.014,85 TL olarak gerçekleşti. Yarım altın fiyatları da önemli bir rol oynamakta. Alış fiyatı 19.536,78 TL, satış fiyatı ise 20.029,70 TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını, geleneksel bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Alış fiyatı 41.095 TL, satış fiyatı 41.716 TL olarak kaydedildi. Gremse altın fiyatı alışta 98.644 TL, satışta 100.142 TL olarak belirlendi. Ata altın fiyatı ise 40.584 TL alışta, 41.039 TL satışta dikkat çekiyor. Ziynet altın fiyatları ise alışta 39.196,04 TL, satışta 39.936,88 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bilezik altın fiyatları da oldukça değişken. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.319,93 TL, satışta ise 4.491,41 TL ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 4.194,48 TL alış ve 4.950 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 5.539,13 TL alış ve 5.752,19 TL satış fiyatıyla piyasalarda yer almakta.

Sonuç olarak, altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Güncel fiyatların takibi ve piyasa hareketlilikleri kritik öneme sahip. Altının değeri ve piyasa dinamiklerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkatli olmayı gerektiren bir dönem oluşturuyor.