Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel piyasa verilerine göre, gram altın bugün 6.587 TL'den işlem görmekte. Son dönemde gözlenen hareketler, gram altında günlük %0,31'lik bir gerileme ile sınırlı kalırken, ons altının fiyatı 4.147 $ seviyesindedir. Dolar/TL kuru ise 49,39 seviyesinde yer alıyor. Bugünün piyasa etkeni olarak, gram altında günlük sınırlı bir geri çekilme ve haftalık sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor.

100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınmakta ve geriye kalan 1.201 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının 7 gün önceki kapanış değeri 6.584 TL iken, son kapanış değeri ise 6.593 TL oldu. Bu da haftalık bazda 9 TL'lik bir artış ile %0,14'lük bir yükselişe işaret ediyor. Çeyrek altın içinse 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın satın alabilmekte ve kalan miktar 3.078 TL olarak hesaplanmaktadır.

14 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.586 TL 6.587 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.537 TL 10.769 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.009 TL 21.538 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.726 TL 44.389 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.581 TL 4.775 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.509 TL 5.265 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.147 $ 4.147 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.592 TL 6.598 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.547 TL 10.788 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.029 TL 21.577 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.726 TL 44.389 TL





Son olarak, grafik verilerine geçiş yaparak fiyat hareketlerinin görselleştirildiği analizleri daha iyi anlayabiliriz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.516 TL, direnç seviyesi ise 6.658 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.110 $ seviyesinde, direnç ise 4.194 $ olarak izlenmektedir. Bu seviyeler yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular