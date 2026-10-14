Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel piyasa verilerine göre, gram altın bugün 6.587 TL'den işlem görmekte. Son dönemde gözlenen hareketler, gram altında günlük %0,31'lik bir gerileme ile sınırlı kalırken, ons altının fiyatı 4.147 $ seviyesindedir. Dolar/TL kuru ise 49,39 seviyesinde yer alıyor. Bugünün piyasa etkeni olarak, gram altında günlük sınırlı bir geri çekilme ve haftalık sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor.
100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınmakta ve geriye kalan 1.201 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının 7 gün önceki kapanış değeri 6.584 TL iken, son kapanış değeri ise 6.593 TL oldu. Bu da haftalık bazda 9 TL'lik bir artış ile %0,14'lük bir yükselişe işaret ediyor. Çeyrek altın içinse 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın satın alabilmekte ve kalan miktar 3.078 TL olarak hesaplanmaktadır.
14 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.586 TL
|6.587 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.537 TL
|10.769 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.009 TL
|21.538 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.726 TL
|44.389 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.581 TL
|4.775 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.509 TL
|5.265 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.147 $
|4.147 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.592 TL
|6.598 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.547 TL
|10.788 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.029 TL
|21.577 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.726 TL
|44.389 TL
Son olarak, grafik verilerine geçiş yaparak fiyat hareketlerinin görselleştirildiği analizleri daha iyi anlayabiliriz.
Gram altın için destek seviyesi 6.516 TL, direnç seviyesi ise 6.658 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.110 $ seviyesinde, direnç ise 4.194 $ olarak izlenmektedir. Bu seviyeler yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkıyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.592 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.213 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.769 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.147 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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