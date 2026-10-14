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Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, gün içinde 6.587 TL'den işlem görürken, haftalık bazda 9 TL'lik bir artış kaydedildi. Dolar/TL kuru ise 49,39 seviyesinde seyrediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel piyasa verilerine göre, gram altın bugün 6.587 TL'den işlem görmekte. Son dönemde gözlenen hareketler, gram altında günlük %0,31'lik bir gerileme ile sınırlı kalırken, ons altının fiyatı 4.147 $ seviyesindedir. Dolar/TL kuru ise 49,39 seviyesinde yer alıyor. Bugünün piyasa etkeni olarak, gram altında günlük sınırlı bir geri çekilme ve haftalık sınırlı bir yükseliş gözlemleniyor.

100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınmakta ve geriye kalan 1.201 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta, gram altının 7 gün önceki kapanış değeri 6.584 TL iken, son kapanış değeri ise 6.593 TL oldu. Bu da haftalık bazda 9 TL'lik bir artış ile %0,14'lük bir yükselişe işaret ediyor. Çeyrek altın içinse 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın satın alabilmekte ve kalan miktar 3.078 TL olarak hesaplanmaktadır.

Güncel Altın Fiyatları

14 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.586 TL 6.587 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.537 TL 10.769 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.009 TL 21.538 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.726 TL 44.389 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.581 TL 4.775 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.509 TL 5.265 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.147 $ 4.147 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.592 TL 6.598 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.547 TL 10.788 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.029 TL 21.577 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.726 TL 44.389 TL


Son olarak, grafik verilerine geçiş yaparak fiyat hareketlerinin görselleştirildiği analizleri daha iyi anlayabiliriz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.516 TL, direnç seviyesi ise 6.658 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.110 $ seviyesinde, direnç ise 4.194 $ olarak izlenmektedir. Bu seviyeler yatırımcılar için takip edilmesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.592 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.213 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.769 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.147 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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