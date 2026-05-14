Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarına Genel Bakış: 14 Mayıs 2026

Bugün, 14 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.699,02 Dolar olarak kaydedildi. Bu değer, global piyasalarda altın talebini ve ekonomik durumu gösteriyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla yatırımcıların gündeminde. Gram altın alış fiyatı 6.865,373 TL, satış fiyatı ise 6.866,205 TL. Bu fiyatlar, altın talebini ve yerel piyasalardaki durumu yansıtıyor. Ayrıca enflasyon ve döviz kurlarının etkilerini de ortaya koyuyor.

Çeyrek altın, Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip. Bugün saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.984,60 TL, satış fiyatı 11.226,25 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları alışta 21.900,54 TL, satışta ise 22.452,49 TL seviyelerine ulaştı.

Cumhuriyet altınına gelince, alış fiyatı 45.136 TL, satış fiyatı ise 45.820 TL olarak kaydedilmiştir. Diğer altın çeşitlerinden Gremse altın alış fiyatı 110.546 TL, satış fiyatı ise 111.879 TL'dir.

Ata altın fiyatları da dikkat çekiyor. Ata altının alış fiyatı 45.515 TL, satış fiyatı 45.870 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altınları ise alışta 43.938,39 TL, satışta 44.767,66 TL seviyelerine ulaştı.

Farklı kıymetli madenlerle bilinen piyasada, 14 ayar bilezik gramı 3.731,35 TL alış fiyatı ve 4.959,44 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı 4.755,70 TL alış ve 5.545,00 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.207,69 TL, satışta 6.497,64 TL olarak kaydedilmiştir. Bilezik fiyatları, tasarım ve işçilikle birlikte altın fiyatları üzerinde etki yaratıyor.

Serbest piyasalarda 0.995 saflığında has altın alış fiyatı 6.831,046 TL, satış fiyatı ise 6.831,874 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, altının genel görünümünün yatırımcı davranışlarını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Yatırımcıların piyasa koşullarını ve fiyat dalgalanmalarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. 14 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, hem global hem de yerel bağlamda ilgiyle izlenmeye devam ediyor.