Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağı oldu. Ons altın 4.699,02 Dolar seviyesinde işlem görürken, Türkiye'de gram altın alış fiyatı 6.865,373 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatları 10.984,60 TL’den başlayarak, Cumhuriyet altını 45.136 TL’ye geldi. Yatırımcılar, piyasa koşulları ve döviz etkilerini göz önünde bulundurarak, altın çeşitlerini dikkatle değerlendiriyor.

Altın Fiyatlarına Genel Bakış: 14 Mayıs 2026

Bugün, 14 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.699,02 Dolar olarak kaydedildi. Bu değer, global piyasalarda altın talebini ve ekonomik durumu gösteriyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla yatırımcıların gündeminde. Gram altın alış fiyatı 6.865,373 TL, satış fiyatı ise 6.866,205 TL. Bu fiyatlar, altın talebini ve yerel piyasalardaki durumu yansıtıyor. Ayrıca enflasyon ve döviz kurlarının etkilerini de ortaya koyuyor.

Çeyrek altın, Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip. Bugün saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.984,60 TL, satış fiyatı 11.226,25 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları alışta 21.900,54 TL, satışta ise 22.452,49 TL seviyelerine ulaştı.

Cumhuriyet altınına gelince, alış fiyatı 45.136 TL, satış fiyatı ise 45.820 TL olarak kaydedilmiştir. Diğer altın çeşitlerinden Gremse altın alış fiyatı 110.546 TL, satış fiyatı ise 111.879 TL'dir.

Ata altın fiyatları da dikkat çekiyor. Ata altının alış fiyatı 45.515 TL, satış fiyatı 45.870 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altınları ise alışta 43.938,39 TL, satışta 44.767,66 TL seviyelerine ulaştı.

Farklı kıymetli madenlerle bilinen piyasada, 14 ayar bilezik gramı 3.731,35 TL alış fiyatı ve 4.959,44 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı 4.755,70 TL alış ve 5.545,00 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.207,69 TL, satışta 6.497,64 TL olarak kaydedilmiştir. Bilezik fiyatları, tasarım ve işçilikle birlikte altın fiyatları üzerinde etki yaratıyor.

Serbest piyasalarda 0.995 saflığında has altın alış fiyatı 6.831,046 TL, satış fiyatı ise 6.831,874 TL olarak belirlenmiştir. Bu veriler, altının genel görünümünün yatırımcı davranışlarını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor.

Yatırımcıların piyasa koşullarını ve fiyat dalgalanmalarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. 14 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, hem global hem de yerel bağlamda ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.863,67
6.864,50
% 0.25
10:09
Ons Altın / TL
213.496,84
213.603,55
% 0.27
10:24
Ons Altın / USD
4.699,82
4.700,41
% 0.24
10:24
Çeyrek Altın
10.981,86
11.223,45
% 0.25
10:09
Yarım Altın
21.895,09
22.446,91
% 0.25
10:09
Ziynet Altın
43.927,46
44.756,53
% 0.25
10:09
Cumhuriyet Altını
45.136,00
45.820,00
% -0.51
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

