Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. 15 Ağustos 2026 tarihinde, ons altın fiyatı 4.376,43 Amerikan Doları seviyesindedir. Bu değer, yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğünü göstermektedir. Yatırımcılar, alternatif yatırım araçlarına güvenli liman arayışını devam ettirmektedir.

Grams altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6736,33 TL, satış fiyatı ise 6737,19 TL’dir. Yerli yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenerek gram altına yöneliyor. Bu durum, yatırımcıların tercihlerini belirlemede önemli bir faktör oluşturuyor.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 10778,13 TL, satış fiyatı ise 11015,31 TL’dir. Yatırımcılar, çeyrek altına olan rağbetlerini sürdürüyor. Yarım altının fiyatı, alışta 21488,89 TL, satışta ise 22030,62 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise 44616 TL alış ve 45286 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altın birikimi yapmak isteyenler için önemli işaretler taşımaktadır.

Gremse altın, alışta 108290 TL ve satışta 109110 TL değerine ulaşmıştır. Ata altının fiyatı, alışta 44173 TL, satışta ise 44800 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını da alışta 43112,51 TL, satışta 43926,49 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu tür altın ürünleri, hediye verme ve özel günlerde yapılan yatırımlar açısından önemlidir.

Bilezik fiyatları da dikkat edilmesi gereken bir konudur. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3657,99 TL, satışta ise 4870,47 TL düzeyindedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4605,74 TL, satışta ise 5395 TL’ye ulaşmıştır. 22 ayar bilezik gramı ise 6088,48 TL alış ve 6300,37 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bilezikler, düğün ve özel törenlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Serbest 0.995 has altın ise 6702,648 TL alış ve 6703,506 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, piyasalardaki trendler ve döviz kurundaki değişimlerle yakından ilişkilidir. Yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını değerlendirmek önemlidir. Bu nedenle, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.

Altın, tarih boyunca değerini korumuş ve güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Günümüzde de bu durum geçerli olmaktadır. Yatırımcılar, portföylerinde altın bulundurmak için piyasa verilerini incelemelidir. Fiyat dalgalanmaları, stratejik kararların alınmasında önemli bir rol oynamaktadır.