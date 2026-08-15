FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor. 15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ons altın 4.376,43 Amerikan Doları seviyesindedir. Yerli yatırımcılar, döviz dalgalanmaları nedeniyle gram altına yöneliyor; gram altın alış fiyatı 6.736,33 TL, çeyrek altın ise 10.778,13 TL'den işlem görüyor. Altın birikimi planlayanlar için bu fiyatlar, yatırım stratejileri açısından dikkate alınması gereken önemli göstergelerdir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. 15 Ağustos 2026 tarihinde, ons altın fiyatı 4.376,43 Amerikan Doları seviyesindedir. Bu değer, yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğünü göstermektedir. Yatırımcılar, alternatif yatırım araçlarına güvenli liman arayışını devam ettirmektedir.

Grams altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6736,33 TL, satış fiyatı ise 6737,19 TL’dir. Yerli yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenerek gram altına yöneliyor. Bu durum, yatırımcıların tercihlerini belirlemede önemli bir faktör oluşturuyor.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 10778,13 TL, satış fiyatı ise 11015,31 TL’dir. Yatırımcılar, çeyrek altına olan rağbetlerini sürdürüyor. Yarım altının fiyatı, alışta 21488,89 TL, satışta ise 22030,62 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise 44616 TL alış ve 45286 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altın birikimi yapmak isteyenler için önemli işaretler taşımaktadır.

Gremse altın, alışta 108290 TL ve satışta 109110 TL değerine ulaşmıştır. Ata altının fiyatı, alışta 44173 TL, satışta ise 44800 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını da alışta 43112,51 TL, satışta 43926,49 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu tür altın ürünleri, hediye verme ve özel günlerde yapılan yatırımlar açısından önemlidir.

Bilezik fiyatları da dikkat edilmesi gereken bir konudur. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3657,99 TL, satışta ise 4870,47 TL düzeyindedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4605,74 TL, satışta ise 5395 TL’ye ulaşmıştır. 22 ayar bilezik gramı ise 6088,48 TL alış ve 6300,37 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bilezikler, düğün ve özel törenlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Serbest 0.995 has altın ise 6702,648 TL alış ve 6703,506 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, piyasalardaki trendler ve döviz kurundaki değişimlerle yakından ilişkilidir. Yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını değerlendirmek önemlidir. Bu nedenle, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.

Altın, tarih boyunca değerini korumuş ve güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Günümüzde de bu durum geçerli olmaktadır. Yatırımcılar, portföylerinde altın bulundurmak için piyasa verilerini incelemelidir. Fiyat dalgalanmaları, stratejik kararların alınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre sınırı getirildiAraç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre sınırı getirildi
Hatay’da pamuk, soya ve ayçiçeği üretim alanları kontrol edildiHatay’da pamuk, soya ve ayçiçeği üretim alanları kontrol edildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.736,33
6.737,19
% 0.68
23:59
Ons Altın / TL
209.364,64
209.708,75
% 0.68
23:59
Ons Altın / USD
4.376,15
4.376,71
% 0.58
23:59
Çeyrek Altın
10.778,13
11.015,31
% 0.68
23:59
Yarım Altın
21.488,89
22.030,62
% 0.68
23:59
Ziynet Altın
43.112,51
43.926,49
% 0.68
23:59
Cumhuriyet Altını
44.616,00
45.286,00
% 0.41
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.