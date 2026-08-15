Turizmde beklenmedik gelişme: Sahillerde indirim dalgası

Türkiye'de turizmi merkezleri, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle tüketicilerin artan endişeleri ve tatil rezervasyonlarının giderek daha fazla son dakikaya bırakılması sonucu yoğun sezonda oluşan boşlukları doldurmak için fiyat indirimlerine yöneldi.

İngiliz Financial Times gazetesinin veri şirketi Lighthouse'a dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da ağustos-ekim dönemine yönelik ilan edilen konaklama fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düştü.

Bodrum, Marmaris ve Dalaman gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da ise fiyatlardaki yıllık düşüş yüzde 8'e ulaştı.

Buna karşılık İstanbul'daki konaklama fiyatlarının yüzde 5 yükselmesi, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının büyük ölçüde kıyı bölgelerinde yoğunlaştığına işaret etti.

KIBRIS'TA FİYATLAR YÜZDE 4 GERİLEDİ

Lighthouse verilerine göre, aynı dönemde Kıbrıs'taki konaklama fiyatları yüzde 4 gerilerken, geçen yıl rekor büyüme kaydeden Mısır'da düşüş yüzde 10 oldu.

Yunan adaları ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan'daki sahil destinasyonlarında ise fiyatların büyük ölçüde geçen yılki seviyelerini koruduğu veya arttığı belirtildi.

TURİSTLER REZERVASYONLARI SON DAKİKAYA BIRAKIYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların, bazı tatilcileri seyahat rezervasyonlarını planlanan tarihe daha yakın bir zamana ertelemeye yönelttiği belirtildi.

Bu eğilim, yılın en yoğun haftalarında havayolu şirketleri, tur operatörleri ve otellerin beklenen gelirlerine ilişkin görünürlüğünü azalttı.

Paket tur operatörü On The Beach, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bu yaz Türkiye tatillerine yönelik talebin azaldığını, turistlerin bunun yerine İspanya gibi sahil destinasyonlarını tercih ettiğini bildirdi.

JET2: TÜRKİYE VE KIBRIS REZERVASYONLARI ETKİLENDİ

İngiliz havayolu ve tur operatörü Jet2'nun Üst Yöneticisi Steve Heapy, çatışmaların yılın başında Türkiye ve Kıbrıs gibi destinasyonlara yönelik rezervasyonları olumsuz etkilediğini söyledi.

Heapy, haritaya bakıldığında bu bölgelerin çatışma alanına coğrafi olarak daha yakın görüldüğünü ancak söz konusu tatil destinasyonlarının İran'a 2 bin kilometreden daha uzak olduğunu belirtti.

Son aylarda ise Doğu Akdeniz'de sunulan cazip tekliflerin de etkisiyle talebin yeniden yükseldiğini kaydetti.

TÜRKİYE REZERVASYONLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13 DÜŞÜK

Seyahat acentesi Not Just Travel'ın kurucu ortağı Steve Witt, ağustos ayında son dakika rezervasyonlarında yaşanan artışa yanıt verebilmek için ek personel istihdam ettiklerini söyledi.

Witt, özellikle seyahate iki haftadan daha kısa süre kala yapılan rezervasyonlarda alışılmadık derecede yüksek bir artış görüldüğünü belirtti.

Buna rağmen şirketin Türkiye'ye yönelik yaz dönemi rezervasyonlarının 2025'e kıyasla yüzde 13 daha düşük kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 2,4 AZALDI

Türkiye hükümetinin geçen cuma açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında ülkeyi 25,8 milyon kişi ziyaret etti.

Bu rakam, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşe işaret etti. Kıbrıs'ı ziyaret eden turistlerin sayısı da aynı dönemde yüzde 10'dan fazla azalarak 1,7 milyona geriledi.

TÜRKİYE TURİSTLER İÇİN DAHA PAHALI HALE GELDİ

Türkiye'nin yüksek enflasyon ve hükümetin güçlü TL politikası nedeniyle turistler açısından giderek daha pahalı bir destinasyon haline geldiği belirtildi.

Euro veya dolar bazındaki maliyetlerin yükselmesiyle bazı harcamaların, özellikle yemek fiyatlarının, Yunanistan gibi benzer Avrupa tatil destinasyonlarının üzerine çıktığı ifade edildi.

Kar marjlarındaki gerilemenin de küçük işletmelerin fiyat artışlarını sınırlamasını giderek zorlaştırdığı kaydedildi.

OTELLER ARASINDA FİYAT REKABETİ ARTTI

Türkiye'deki bağımsız ve aile işletmesi oteller, büyük rakiplerinin odalarını doldurabilmek amacıyla fiyatları agresif biçimde düşürdüğünü ve bunun piyasa genelinde fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Bodrum'daki bir butik otelin isminin açıklanmasını istemeyen finans yöneticisi, her şey dahil otellerin doluluklarını korumak amacıyla "inanılmaz derecede düşük" fiyatlar vermeye başladığını söyledi.

Yönetici, bu fiyat politikasının daha küçük işletmeler üzerinde baskı yarattığını belirtti.

İran'daki çatışmaların şubatta başlamasının ardından rezervasyonların gerilediğini aktaran yönetici, geçen yılla karşılaştırıldığında yalnızca kendi otellerinde değil sektör genelinde belirgin bir düşüş yaşandığını ifade etti.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU OLDU

Türkiye'ye gelen turist sayısındaki gerilemeye karşın İstanbul Havalimanı bu yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet verirken, Londra Heathrow Havalimanı'ndaki yolcu sayısı 7,86 milyon olarak gerçekleşti.