Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gözlemlenen fiyatlar, önemli bir gösterge niteliğinde. Yerel ve uluslararası yatırımcılar için bu fiyatlar kritik. Özellikle ons altın, gün içindeki dalgalanmalar ile dikkat çekiyor. Ons altının dolar cinsinden fiyatı 4.344,06 dolara yükseldi.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 5.963,969 TL, satışta 5.964,738 TL olarak belirlendi. Gram altın, Türk yatırımcılar arasında en yaygın tercih edilen yatırım aracı olmaya devam ediyor. Ons altının alış fiyatı 185.389,67 TL, satış fiyatı ise 185.629,07 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici. Alım satım fiyatları, alışta 9.542,35 TL, satışta ise 9.752,35 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları, alışta 19.025,06 TL, satışta 19.504,69 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.905 TL, satış fiyatı ise 39.915 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, geleneksel bir değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 95.965 TL, satışta ise 97.181 TL olarak belirlendi. Ata altın ve ziynet altınları alıcıların radarında. Ata altının alış fiyatı 39.861 TL, satış fiyatı 40.090 TL, ziynet altının alış fiyatı 38.169,40 TL ve satış fiyatı 38.890,09 TL olarak kaydedildi.

Bilezik fiyatları da önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.284,15 TL, satış fiyatı ise 4.397,23 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.166,87 TL, satış fiyatı 4.786 TL olarak ifade ediliyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.432,25 TL, satışta ise 5.675,95 TL olarak işlem görüyor.

Altın fiyatları, yerel ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Piyasanın dinamik yapısı, yatırımcıların kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Değişen fiyatlar, yatırımcılar açısından fırsatlar ve riskler barındırıyor.