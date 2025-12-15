FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. Yerel piyasalarda gram altın fiyatı 5.964 TL, çeyrek altın fiyatı ise 9.752 TL olarak belirlendi. Ons altın 4.344 dolara yükselirken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 39.915 TL oldu. Bu dinamik fiyatlar, yatırımcıların stratejilerini belirlemede etkili oluyor. Altın, güvenli liman arayanlar için hâlâ dikkat çekici bir yatırım aracı niteliğini koruyor.

Ezgi Sivritepe

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla gözlemlenen fiyatlar, önemli bir gösterge niteliğinde. Yerel ve uluslararası yatırımcılar için bu fiyatlar kritik. Özellikle ons altın, gün içindeki dalgalanmalar ile dikkat çekiyor. Ons altının dolar cinsinden fiyatı 4.344,06 dolara yükseldi.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 5.963,969 TL, satışta 5.964,738 TL olarak belirlendi. Gram altın, Türk yatırımcılar arasında en yaygın tercih edilen yatırım aracı olmaya devam ediyor. Ons altının alış fiyatı 185.389,67 TL, satış fiyatı ise 185.629,07 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici. Alım satım fiyatları, alışta 9.542,35 TL, satışta ise 9.752,35 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları, alışta 19.025,06 TL, satışta 19.504,69 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını alış fiyatı 39.905 TL, satış fiyatı ise 39.915 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, geleneksel bir değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 95.965 TL, satışta ise 97.181 TL olarak belirlendi. Ata altın ve ziynet altınları alıcıların radarında. Ata altının alış fiyatı 39.861 TL, satış fiyatı 40.090 TL, ziynet altının alış fiyatı 38.169,40 TL ve satış fiyatı 38.890,09 TL olarak kaydedildi.

Bilezik fiyatları da önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.284,15 TL, satış fiyatı ise 4.397,23 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.166,87 TL, satış fiyatı 4.786 TL olarak ifade ediliyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.432,25 TL, satışta ise 5.675,95 TL olarak işlem görüyor.

Altın fiyatları, yerel ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Piyasanın dinamik yapısı, yatırımcıların kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Değişen fiyatlar, yatırımcılar açısından fırsatlar ve riskler barındırıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.961,46
5.962,23
% 1.02
10:03
Ons Altın / TL
185.454,68
185.537,23
% 1.04
10:18
Ons Altın / USD
4.343,55
4.344,11
% 1.03
10:18
Çeyrek Altın
9.538,33
9.748,24
% 1.02
10:03
Yarım Altın
19.017,09
19.496,52
% 1.02
10:03
Ziynet Altın
38.153,41
38.873,79
% 1.02
10:03
Cumhuriyet Altını
39.905,00
39.915,00
% -0.52
13:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

