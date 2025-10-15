Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında önemli fiyatlanmalar gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.199,06 dolar. Altın, güvenli liman olarak görülüyor. Bu durum, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Dolar bazındaki artışlar, ons altın fiyatını etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, bu fiyatları doğrudan etkiliyor.

Gram altın tarafında alış fiyatı 5.647,544 TL. Satış fiyatı ise 5.648,095 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcılar için popüler bir seçenek. İç piyasa dinamikleri, fiyatları etkiliyor. Bu nedenle, gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor.

Ons altın, satış fiyatı 175.693,69 TL. Alış fiyatı ise 175.625,74 TL olarak kaydedildi. Fiyat farklılıkları, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Global talep ve arz dengesizliği, ons altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, yerel piyasaları da etkiliyor.

Küçük altın alternatifleri arasında çeyrek altın öne çıkıyor. Alış fiyatı 9.036,07 TL. Satış fiyatı ise 9.234,64 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 18.015,67 TL. Satış fiyatı ise 18.469,27 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.743 TL. Satış fiyatı 38.313 TL ile işlem görmekte.

Gremse altın için alış fiyatı 93.563 TL. Satış fiyatı ise 94.599 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 38.575 TL. Satış fiyatı 39.003 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altın ise alış fiyatı 36.144,28 TL. Satış fiyatı ise 36.825,58 TL ile dikkat çekiyor. Bu küçük altın türleri, düğünlerde sıkça tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.176,28 TL. Satış fiyatı ise 4.281,94 TL olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.046,76 TL. Satış fiyatı 4.590 TL olarak gösterilmektedir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.256,96 TL. Satış fiyatı ise 5.507,45 TL.

Sonuç olarak, 15 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları piyasaya bağlı olarak değişiyor. Yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuluyor. Altın, tarihsel olarak güvencesiz dönemlerde tercih ediliyor. Bu özellik, günümüzde de devam ediyor. Yatırım yapmadan önce dikkatli analiz ve piyasa araştırması önemlidir.