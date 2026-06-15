Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor. 15 Haziran 2026 itibarıyla, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.308,41 Dolar olarak işlem görmekte. Bu değer, altın yatırımı yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir gösterge niteliği taşıyor.

Türkiye içindeki altın fiyatlarına bakalım. Gram altın alış fiyatı 6.407,50 TL, satış fiyatı ise 6.408,45 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, gram altının yatırım aracı ve hediye alternatifi olarak ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Altın takı ve başka yatırım şekilleri için de önemli bir gösterge oluyor.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekiyor. Alış fiyatı 10.252 TL, satış fiyatı ise 10.477,81 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, alışta 20.439,92 TL, satışta 20.955,63 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 42.147 TL, satış fiyatı ise 42.784 TL seviyesindedir. Bu veriler, düğün ve özel günlerde altın alım satımlarının yoğunlaştığı dönemlerde yatırımcılar için önemli.

Gremse altın alış fiyatı 104.272 TL, satış fiyatı ise 105.609 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altının alış fiyatı 42.964 TL, satış fiyatı ise 43.377 TL'dir. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için bu tür altın çeşitleri kritik bir konumda.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir parametre. Alış fiyatı 41.007,98 TL, satış fiyatı ise 41.783,09 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, altının geleneksel yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın, güvenli liman olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.514,53 TL, satış fiyatı ise 4.709,46 TL'dir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.494,52 TL, satış fiyatı 5.250 TL'dir. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 5.855,35 TL, satış fiyatı 6.132,29 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, mücevher alım satımı yapanlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Altın fiyatlarının bu seviyeleri, yerli ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara yanıt olarak güncelleniyor. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak hareket etmeleri, bilinçli ve kârlı yatırımlar gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.