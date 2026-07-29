Her mahalleye Mobil DOA geliyor! Esnafta sisteme dahil olacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen 'DOA Sistemi'nde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye giriyor. 'Mobil DOA' adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek. 'Dbys.gov.tr' üzerinden 'Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.

BİRİKEN TUTAR DOA CÜZDANINA YÜKLENECEK

Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak 'DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılacak. İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 TL olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın 'DOA Cüzdanı'na yüklenecek. Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilecek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetilecek.

50 KURUŞLUK TEŞVİK ALACAKLAR

Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş alana ihtiyaç duymadan 'Manuel İade Noktası' olarak 'DOA Sistemi'ne katılmasına imkan verecek. İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebilecek.

Mobil DOA’nın yaygınlaşmasıyla daha fazla işletmenin iade ağına katılması, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri kazanım sürecine daha hızlı dahil edilmesi hedefleniyor.

'HER MAHALLEDE İADE NOKTASI'

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA’nın sistemin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Mobil DOA ile depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına kolayca katılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın iade ettiği her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan 'DOA Cüzdanı'na aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır