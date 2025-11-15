FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, piyasalarda önemli dalgalanmalar sergiliyor. Ons altın fiyatı 4.087,02 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 5550,65 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi farklı türlerin de alış ve satış fiyatları dikkat çekiyor. Enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırırken, yatırım stratejileri çeşitleniyor.

Cansu Akalp

Güncel Altın Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

15 Kasım 2025 tarihinde, altın fiyatları piyasalarda önemli bir gelişim gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.087,02 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar için altın alım satımında belirleyici bir etken oldu. Yükselen enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarının hareketliliğini artırıyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekici. Gram altın alış fiyatı 5550,65 TL, satış fiyatı ise 5551,465 TL olarak belirlendi. Bu altın türü, yatırımcıların bireysel alım satımında en çok tercih ettikleri seçeneklerden biri. Ayrıca, ons altın fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle gram altın fiyatlarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 8881,04 TL, satış fiyatı ise 9076,65 TL olarak işlem gördü. Çeyrek altın, düğünler ve özel günlerde sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Bunun dışında, yarım altın alış fiyatı 17706,57 TL, satış fiyatı 18153,29 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, çeyrek altına göre daha büyük bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet altını fiyatları da önemli bir yer tutuyor. Bugün alış fiyatı 38058 TL, satış fiyatı ise 38646 TL olarak belirlendi. Bu değerler, Cumhuriyet altınının yatırımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteriyor. Gremse altın alış fiyatı 93423 TL, satış fiyatı ise 94393 TL seviyesinde. Gremse altın, birikim yapmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Ata altın fiyatları da göz önünde. Alış fiyatı 38518 TL, satış fiyatı ise 38831 TL olarak belirlendi. Ziynet altın alış fiyatı 35524,16 TL, satış fiyatı ise 36195,55 TL olarak işlem gördü. Her iki altın türü, hediyelik olarak tercih edilmesinin yanı sıra yatırım aracı olarak da önem taşıyor.

Bileziklerin gram fiyatları, yatırımcılar ve kullanıcılar için önemli. 14 ayar bilezik gramı alışta 3171,44 TL, satışta 4273,70 TL olarak işlem gördü. 18 ayar bilezik gramı alışta 4037,80 TL, satışta 4785 TL seviyesinde belirlendi. 22 ayar bilezik gramı fiyatları ise 5249,08 TL alışta, 5495,41 TL satışta olarak kaydedildi. Bu bilezikler, değer yaratmaya devam ediyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5522,897 TL, satış fiyatı ise 5523,708 TL olarak işlem gördü. Tüm bu fiyatlar, piyasalarda altına olan ilginin arttığını gösteriyor. Bunun yanında, yatırım stratejilerinin çeşitlendiği gözlemleniyor. 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, altın fiyatlarının takibi yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkilemede önemli olacaktır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.550,65
5.551,47
% -1.86
23:59
Ons Altın / TL
172.339,84
172.974,14
% -1.85
23:59
Ons Altın / USD
4.086,73
4.087,33
% -1.84
23:59
Çeyrek Altın
8.881,04
9.076,65
% -1.86
23:59
Yarım Altın
17.706,57
18.153,29
% -1.86
23:59
Ziynet Altın
35.524,16
36.195,55
% -1.86
23:59
Cumhuriyet Altını
38.058,00
38.646,00
% -3.38
17:10
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

