Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Kasım Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel Altın Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

15 Kasım 2025 tarihinde, altın fiyatları piyasalarda önemli bir gelişim gösterdi. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.087,02 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar için altın alım satımında belirleyici bir etken oldu. Yükselen enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarının hareketliliğini artırıyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekici. Gram altın alış fiyatı 5550,65 TL, satış fiyatı ise 5551,465 TL olarak belirlendi. Bu altın türü, yatırımcıların bireysel alım satımında en çok tercih ettikleri seçeneklerden biri. Ayrıca, ons altın fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle gram altın fiyatlarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 8881,04 TL, satış fiyatı ise 9076,65 TL olarak işlem gördü. Çeyrek altın, düğünler ve özel günlerde sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Bunun dışında, yarım altın alış fiyatı 17706,57 TL, satış fiyatı 18153,29 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, çeyrek altına göre daha büyük bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet altını fiyatları da önemli bir yer tutuyor. Bugün alış fiyatı 38058 TL, satış fiyatı ise 38646 TL olarak belirlendi. Bu değerler, Cumhuriyet altınının yatırımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteriyor. Gremse altın alış fiyatı 93423 TL, satış fiyatı ise 94393 TL seviyesinde. Gremse altın, birikim yapmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Ata altın fiyatları da göz önünde. Alış fiyatı 38518 TL, satış fiyatı ise 38831 TL olarak belirlendi. Ziynet altın alış fiyatı 35524,16 TL, satış fiyatı ise 36195,55 TL olarak işlem gördü. Her iki altın türü, hediyelik olarak tercih edilmesinin yanı sıra yatırım aracı olarak da önem taşıyor.

Bileziklerin gram fiyatları, yatırımcılar ve kullanıcılar için önemli. 14 ayar bilezik gramı alışta 3171,44 TL, satışta 4273,70 TL olarak işlem gördü. 18 ayar bilezik gramı alışta 4037,80 TL, satışta 4785 TL seviyesinde belirlendi. 22 ayar bilezik gramı fiyatları ise 5249,08 TL alışta, 5495,41 TL satışta olarak kaydedildi. Bu bilezikler, değer yaratmaya devam ediyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5522,897 TL, satış fiyatı ise 5523,708 TL olarak işlem gördü. Tüm bu fiyatlar, piyasalarda altına olan ilginin arttığını gösteriyor. Bunun yanında, yatırım stratejilerinin çeşitlendiği gözlemleniyor. 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, altın fiyatlarının takibi yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkilemede önemli olacaktır.