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Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, 4.032,19 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye'de gram altın 6.097,057 TL, çeyrek altın 9.755,29 TL alış fiyatıyla öne çıkıyor. Cumhuriyet altını 40.825 TL, ata altın 40.476 TL'den satılıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu. Saat 10:00'da açıklanan verilere göre, uluslararası piyasada ons altın fiyatı 4.032,19 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır.

Türkiye piyasasında gram altının alış fiyatı 6.097,057 TL'dir. Satış fiyatı ise 6.097,798 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırım amaçlı ve hediyelik eşya olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle, fiyatları dikkat çekicidir.

Çeyrek altın fiyatları güncel verilere göre 9.755,29 TL alışla ve 9.969,90 TL satışla işlem görüyor. Özellikle düğün gibi özel günlerde tercih edildiği için bu fiyatlar önemli bir gösterge niteliğindedir. Yarım altının alış fiyatı 19.449,61 TL, satış fiyatı ise 19.939,80 TL olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet altını, 40.825 TL alış ve 41.446 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Gremse altının alış fiyatı 98.456 TL, satış fiyatı ise 99.581 TL'dir.

Ata altın fiyatları, 40.476 TL alış ve 40.809 TL satışla belirlenmiştir. Ziynet altının alış fiyatı 39.021,16 TL, satış fiyatı ise 39.757,64 TL'dir. Bilezik alım satımında 14 ayar bileziğin gramı 3.313,40 TL alış, 4.469,03 TL satış fiyatıyla işlem görülmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise, 4.170,53 TL alışta ve 4.900 TL satışta işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları 5.528,53 TL alış ve 5.719,82 TL satışla belirlenmiştir.

Serbest piyasada, 0.995 ayar has altın alış fiyatı 6.066,572 TL'dir. Satış fiyatı ise 6.067,309 TL olarak verilmiştir. Bu fiyatlar, piyasaların yönü hakkında düşünürken altın yatırımcısının karar alma süreçlerinde etkilidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.085,52
6.086,39
% -0.67
10:56
Ons Altın / TL
189.166,39
189.209,37
% -0.73
11:11
Ons Altın / USD
4.021,60
4.022,14
% -0.74
11:11
Çeyrek Altın
9.736,83
9.951,25
% -0.67
10:56
Yarım Altın
19.412,80
19.902,51
% -0.67
10:56
Ziynet Altın
38.947,31
39.683,29
% -0.67
10:56
Cumhuriyet Altını
40.825,00
41.446,00
% 0.56
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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