FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Perşembe 2025 gram, tam, cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dikkat çekiyor. Ons altın 4.221,86 Dolar seviyelerine ulaştı. Gram altın, 5.678,219 TL ile yatırımcılar için uygun bir seçenek sunuyor. Çeyrek altın, 9.283,89 TL, yarım altın 18.567,78 TL seviyelerinden işlem görüyor. Cumhuriyet altını fiyatları 39.307 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar için altın çeşitliliği artıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın güvenli liman olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Perşembe 2025 gram, tam, cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatlarında Son Durum

16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla piyasalarda belirsizlikler etkili. Bu durum, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Ons altın fiyatı 4.221,86 Dolar seviyesindedir. Bu değer, yatırımcılar için bir güvence sağlamaktadır.

Gram altın fiyatı, alışta 5.677,479 TL ve satışta 5.678,219 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, küçük çaplı yatırımcılar için ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Bu nedenle, bu fiyatların dikkatlice takip edilmesi önemli.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.083,97 TL ve satışta 9.283,89 TL seviyelerindedir. Yarım altın fiyatları, 18.111,16 TL alış ve 18.567,78 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Düğün gibi organizasyonlarda hediye olarak tercih edilen çeyrek ve yarım altın, piyasalarda önemli bir yere sahip.

Cumhuriyet altını, alışta 38.722 TL ve satışta 39.307 TL'den işlem görüyor. Yüksek değerli yatırım arayışında olanlar için uzun vadeli birikimler için tercih edilebilir. Gremse altının fiyatları, alışta 94.724 TL ve satışta 95.596 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, bu yatırım aracının önemini gösteriyor.

Ata altını, alış fiyatı 39.024 TL ve satış fiyatı 39.356 TL olarak kaydedildi. Ziynet altını fiyatları ise alışta 36.335,87 TL ve satışta 37.021,99 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, yatırımda çeşitlilik arayanlara alternatif sunmaktadır.

Bilezik altınları, alıcılar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.216,41 TL ve satışta ise 4.321,83 TL olarak işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.099,21 TL, satış fiyatı ise 4.690 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.322,17 TL ve satışta 5.565,75 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın, alış fiyatı 5.649,092 TL ve satış fiyatı ise 5.649,828 TL ile işlemde. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım ya da satım planlamasına önemli bilgiler sunmaktadır.

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde her zaman güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önemlidir. 16 Ekim 2025’teki bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttıKonut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttı
Dergiye kendisi anlatmış: “750 milyon dolar iş hacmimiz var” Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve operasyonunun şifreleri! Dergiye kendisi anlatmış: “750 milyon dolar iş hacmimiz var” Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve operasyonunun şifreleri!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.688,33
5.689,00
% 0.49
10:57
Ons Altın / TL
177.178,56
177.246,89
% 0.65
11:12
Ons Altın / USD
4.233,89
4.234,43
% 0.62
11:12
Çeyrek Altın
9.101,33
9.301,52
% 0.49
10:57
Yarım Altın
18.145,78
18.603,04
% 0.49
10:57
Ziynet Altın
36.405,32
37.092,31
% 0.49
10:57
Cumhuriyet Altını
38.722,00
39.307,00
% 2.59
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.