Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ekim Perşembe 2025 gram, tam, cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum

16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla piyasalarda belirsizlikler etkili. Bu durum, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Ons altın fiyatı 4.221,86 Dolar seviyesindedir. Bu değer, yatırımcılar için bir güvence sağlamaktadır.

Gram altın fiyatı, alışta 5.677,479 TL ve satışta 5.678,219 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, küçük çaplı yatırımcılar için ulaşılabilir bir seçenek sunuyor. Bu nedenle, bu fiyatların dikkatlice takip edilmesi önemli.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.083,97 TL ve satışta 9.283,89 TL seviyelerindedir. Yarım altın fiyatları, 18.111,16 TL alış ve 18.567,78 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Düğün gibi organizasyonlarda hediye olarak tercih edilen çeyrek ve yarım altın, piyasalarda önemli bir yere sahip.

Cumhuriyet altını, alışta 38.722 TL ve satışta 39.307 TL'den işlem görüyor. Yüksek değerli yatırım arayışında olanlar için uzun vadeli birikimler için tercih edilebilir. Gremse altının fiyatları, alışta 94.724 TL ve satışta 95.596 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, bu yatırım aracının önemini gösteriyor.

Ata altını, alış fiyatı 39.024 TL ve satış fiyatı 39.356 TL olarak kaydedildi. Ziynet altını fiyatları ise alışta 36.335,87 TL ve satışta 37.021,99 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, yatırımda çeşitlilik arayanlara alternatif sunmaktadır.

Bilezik altınları, alıcılar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.216,41 TL ve satışta ise 4.321,83 TL olarak işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.099,21 TL, satış fiyatı ise 4.690 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.322,17 TL ve satışta 5.565,75 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın, alış fiyatı 5.649,092 TL ve satış fiyatı ise 5.649,828 TL ile işlemde. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım ya da satım planlamasına önemli bilgiler sunmaktadır.

Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde her zaman güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önemlidir. 16 Ekim 2025’teki bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.