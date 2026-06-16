Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Haziran 2026'da altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dalgalanma gösteriyor. Hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda işlem görüyor. Dolar cinsinden değer ölçümü yapan ons altın fiyatı 4.325,52 dolardan işlem görmekte. Bu durum, küresel piyasaların belirsizliği ve talep artışıyla ilişkilidir.

Türkiye'de gram altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6.434,728 TL, satış fiyatı ise 6.435,637 TL seviyelerinde. Gram altın, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor. Ons altın fiyatları Türkiye piyasasında 200.128,92 TL alış, 200.227,24 TL satış fiyatları ile işlem görmekte.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.295,56 TL. Satış fiyatı ise 10.522,27 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alışta 20.526,78 TL, satışta 21.044,53 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını, 43.666 TL alış ve 44.321 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Gremse altın alış fiyatı 105.730 TL, satış fiyatı ise 107.121 TL'dir.

Ata altının alış fiyatı 43.584 TL, satış fiyatı 43.998 TL'dir. Ziynet altın ise alışta 41.182,26 TL, satışta 41.960,35 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların ilgisini çeken bir başka altın türü ise bileziklerdir. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.564,61 TL, satışta ise 4.769,41 TL'den işlem görüyor.

18 ayar bilezik gram fiyatları, alışta 4.559,45 TL, satışta 5.236 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.936,74 TL alış, 6.219,90 TL satış fiyatları ile piyasada yer almakta.

Bütün bu verilere bakıldığında 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları genel olarak artış göstermekte. Belirsizlik ve ekonomik dalgalanmalar bu artışın nedeni olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için farklı altın türleri arasındaki fiyatlamalar, piyasa dinamiklerini anlamalarını sağlıyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilmiştir, günümüzdeki fiyatlamalar ise mevcut ekonomik koşullar ve global etkilerle şekillenmektedir.