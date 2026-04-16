Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Son Durum: 16 Nisan 2026

16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4,826.78 Dolar seviyesine ulaştı. Bu fiyat, uluslararası altın piyasasına yönelik önemli bir gösterge işlevi görüyor. Yüksek ons değeri, yerel piyasalardaki altın fiyatlarını da etkiliyor.

Gram altın alış fiyatı 6,947.98 TL. Satış fiyatı ise 6,948.77 TL olarak kaydedildi. Gram altın, bireysel yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 11,116.76 TL. Satış fiyatı ise 11,361.24 TL. Yarım altın alış fiyatı 22,164.05 TL. Satış fiyatı ise 22,722.48 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45,954 TL, satış fiyatı 46,647 TL ile işlem görmekte. Bu değerler, altın yatırımını tercih edenler için referans noktası oluşturuyor.

Gremse altın, alışta 112,147 TL, satışta ise 115,432 TL ile dikkat çekiyor. Ata altın alış fiyatı 46,230 TL. Satış fiyatı ise 46,660 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını alış fiyatı 44,467.06 TL. Satış fiyatı ise 45,305.98 TL seviyesinde. Bu çeşitler, hediye veya tasarruf amacıyla tercih ediliyor.

Altın takı sektörü de fiyatlardan etkileniyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,786.68 TL. Satışta ise 5,017.98 TL’den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4,833.10 TL. Satış fiyatı ise 5,525 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6,297.61 TL, satışta 6,583.20 TL ile dikkat çekiyor.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın alış fiyatı 6,913.238 TL. Satış fiyatı ise 6,914.026 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer almakta.

16 Nisan 2026 tarihli altın fiyatları, yatırım dünyasında dikkatle izlenmesi gereken bir konuma sahip. Altın, her zaman güvenli liman arayıcılarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurarak alım kararlarını vermeleri önem taşıyor.