Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Ons altın fiyatı 4,826.78 Dolar seviyesine ulaştı. Gram altın alış fiyatı 6,947.98 TL’ye, çeyrek altın ise 11,116.76 TL’ye satılmakta. Ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki dalgalanmaları artırırken, yatırımcıların altın alım kararları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Cansu Çamcı

Altın Piyasasında Son Durum: 16 Nisan 2026

16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4,826.78 Dolar seviyesine ulaştı. Bu fiyat, uluslararası altın piyasasına yönelik önemli bir gösterge işlevi görüyor. Yüksek ons değeri, yerel piyasalardaki altın fiyatlarını da etkiliyor.

Gram altın alış fiyatı 6,947.98 TL. Satış fiyatı ise 6,948.77 TL olarak kaydedildi. Gram altın, bireysel yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 11,116.76 TL. Satış fiyatı ise 11,361.24 TL. Yarım altın alış fiyatı 22,164.05 TL. Satış fiyatı ise 22,722.48 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45,954 TL, satış fiyatı 46,647 TL ile işlem görmekte. Bu değerler, altın yatırımını tercih edenler için referans noktası oluşturuyor.

Gremse altın, alışta 112,147 TL, satışta ise 115,432 TL ile dikkat çekiyor. Ata altın alış fiyatı 46,230 TL. Satış fiyatı ise 46,660 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını alış fiyatı 44,467.06 TL. Satış fiyatı ise 45,305.98 TL seviyesinde. Bu çeşitler, hediye veya tasarruf amacıyla tercih ediliyor.

Altın takı sektörü de fiyatlardan etkileniyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,786.68 TL. Satışta ise 5,017.98 TL’den işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4,833.10 TL. Satış fiyatı ise 5,525 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6,297.61 TL, satışta 6,583.20 TL ile dikkat çekiyor.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın alış fiyatı 6,913.238 TL. Satış fiyatı ise 6,914.026 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer almakta.

16 Nisan 2026 tarihli altın fiyatları, yatırım dünyasında dikkatle izlenmesi gereken bir konuma sahip. Altın, her zaman güvenli liman arayıcılarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurarak alım kararlarını vermeleri önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.951,10
6.951,95
% 0.85
09:51
Ons Altın / TL
216.051,65
216.101,68
% 0.79
10:06
Ons Altın / USD
4.826,60
4.827,20
% 0.75
10:06
Çeyrek Altın
11.121,76
11.366,44
% 0.85
09:51
Yarım Altın
22.174,01
22.732,88
% 0.85
09:51
Ziynet Altın
44.484,38
45.323,90
% 0.85
09:51
Cumhuriyet Altını
45.954,00
46.647,00
% 0.77
16:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

