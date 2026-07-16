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Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 16 Temmuz 2026 tarihinde piyasa dalgalanmaları ve ekonomik koşullarla belirleniyor. Güncel verilere göre, ons altın fiyatı 4.030,54 Dolar, gram altın ise 6097,56 TL’den işlem görmekte. Yatırımcılar için çekici bir güvenli liman olan gram altın, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları da göz önünde bulundurulmalı. Altın, piyasalardaki belirsizlikte öncelikli tercih olarak öne çıkıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 16 Temmuz 2026 tarihinde global piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik dinamiklerle belirleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altının Amerikan Doları cinsinden fiyatı 4.030,54 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve talep koşullarının değişimine dair önemli bir gösterge niteliğinde. Yüksek ons altın fiyatı, yatırımcılar için önemli bir parametre olmaya devam ediyor.

Gram altın, Türk Lirası cinsinden alış fiyatı 6097,56 TL, satış fiyatı ise 6098,49 TL olarak işlem görmekte. Türkiye'de gram altın, en yaygın yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yatırımcılar için gram altın, önemli bir güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Yüksek fiyatlar, döviz kurlarındaki oynaklık ve artan enflasyon beklentileri ile doğrudan ilişkili.

Diğer altın türlerine bakıldığında, çeyrek altın alış fiyatı 9756,10 TL, satış fiyatı ise 9971,04 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, alış fiyatı 19.451,22 TL, satış fiyatı 19.942,09 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.803 TL, satış fiyatı 41.420 TL. Fiyatlar, altın yatırımının toplum üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Gremse altın, alış fiyatı 98.666 TL, satış fiyatı ise 99.660 TL olarak işlem görmekte. Ata altın, alış fiyatı 40.563 TL, satış fiyatı 40.842 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altın ise alış fiyatı 39.024,38 TL, satış fiyatı 39.762,21 TL’den işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın ticareti yaparken dikkate alması gereken detaylar arasında yer alıyor.

Altın bilezik fiyatları, yatırımcılar için önemli bir kategori oluşturuyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.320,64 TL, satış fiyatı ise 4.472,15 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gramı 4.191,10 TL alış ve 4.900 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise alış fiyatı 5.540,29 TL ve satış fiyatı 5.724,33 TL olarak güncellenmiş durumda.

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından sürekli takip ediliyor. Bu fiyatlar, Türkiye ekonomisinin durumu ile uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan ilişkili. Özellikle enflasyon beklentileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Yatırımcılar için bu dönemde altın, güvenli bir yatırım aracı olarak önemini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.094,70
6.095,46
% -0.75
10:06
Ons Altın / TL
189.441,70
189.497,19
% -0.8
10:21
Ons Altın / USD
4.026,22
4.026,86
% -0.83
10:21
Çeyrek Altın
9.751,52
9.966,08
% -0.75
10:06
Yarım Altın
19.441,67
19.932,25
% -0.75
10:06
Ziynet Altın
39.006,10
39.742,39
% -0.75
10:06
Cumhuriyet Altını
40.803,00
41.420,00
% -0.06
16:17
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Altın güncel altın fiyatları
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