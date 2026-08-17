Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 17 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcılara ve ekonomi takipçilerine önemli bilgiler sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları gösteriyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilen kıymetli bir maden.

Bugün ons altın fiyatı 4.403,11 Dolar. Gram altının alış fiyatı 6.779,715 TL, satış fiyatı ise 6.780,469 TL olarak kaydedildi. Bu yüksek fiyatlar, altın talebinin ve uluslararası belirsizliklerin bir göstergesi olabilir.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.847,54 TL, satış fiyatı 11.086,07 TL seviyesinde. Yarım altın ise yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer seçenek. Yarım altının alış fiyatı 21.627,29 TL, satış fiyatı 22.172,13 TL olarak görünüyor. Cumhuriyet altını da gözde olmaya devam ediyor; alış fiyatı 44.405 TL, satış fiyatı ise 45.077 TL.

Gram altın dışında ziynet ve ata altın fiyatları da önemli. Ziynet altının alış fiyatı 43.390,18 TL, satış fiyatı 44.208,66 TL. Ata altının alış fiyatı 44.390 TL, satış fiyatı ise 45.057 TL.

Bilezik fiyatları da güncel olarak belirlendi. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.676,39 TL, satış fiyatı 4.895,55 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.619,67 TL, satış fiyatı 5.410 TL. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı ise 6.118,38 TL, satış fiyatı 6.336,64 TL olarak işlem görmekte.

Son olarak, serbest piyasa ile işlem gören 0.995 has altının alış fiyatı 6.745,816 TL. Bu altının satış fiyatı ise 6.746,567 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki dalgalanmaları dikkatle izlemeli. Gelecekteki olası değişimlere hazırlıklı olmalılar.