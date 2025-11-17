FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım Pazartesi 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli referanslar sunmaya devam ediyor. Bugün ons altın fiyatı 4.065,38 Dolar olurken, Türkiye'de gram altın 5.534,204 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 8.854,73 TL, Cumhuriyet altını ise 38.250 TL olarak kaydedildi. Enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Çeşitli altın türleri, yatırım alternatifleri arasında dikkat çekiyor.

Cansu Akalp

Günlük Altın Fiyatları

17 Kasım 2025 tarihinde altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılara önemli referanslar sunuyor. Bugün ons altın fiyatı 4.065,38 Dolar olarak belirlendi. Bu değer, küresel piyasalardaki belirsizlik ve artan talep ile bağlantılı. Yatırımcılar, enflasyon ve ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle altına yöneliyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları dikkat çekiyor. Alış fiyatı 5.534,204 TL, satış fiyatı ise 5.534,953 TL olarak kaydedildi. Altın, enflasyona karşı güvenli bir liman olarak görülüyor. Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle gram altına talep artmış durumda. Yerli yatırımcılar için gram altın alımı cazip hale geliyor.

Çeyrek altın fiyatları da güncel verilere yansıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 8.854,73 TL, satış fiyatı ise 9.049,65 TL belirlenmiştir. Düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altın, yüksek talep görüyor. Yarım altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmekte. Yarım altının alış fiyatı 17.654,11 TL, satış fiyatı ise 18.099,30 TL'dir.

Cumhuriyet altını, Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri. Bugünkü verilerle Cumhuriyet altının alış fiyatı 38.250 TL, satış fiyatı ise 38.820 TL. Bu altın türü, yatırım ve birikim aracı olarak popülerliğini sürdürüyor. Gremse altın fiyatı 92.760 TL alış, 93.700 TL satış olarak işlem görüyor. Ata altın ise yatırımcıların gözdesi. Alış fiyatı 38.244 TL, satış fiyatı 38.546 TL olarak belirlenmiştir.

Farklı altın türleri arasında ziynet altını önemli. Alış fiyatı 35.418,91 TL, satış fiyatı 36.087,89 TL ile işlem görmektedir. Yatırımcılar için bu türler, varlık çeşitliliği sunuyor. Bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.148,51 TL, satışta 4.246 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.006,98 TL, satış fiyatı 4.650 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.211,83 TL, satışta 5.454,92 TL olarak işlem görüyor.

Altın piyasası 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla cazip fırsatlar sunuyor. Ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmeleri takip etmek önemli. Yatırım kararlarını sağlıklı bir temele oturtmak gerekiyor. Altın, güvenli liman arayışında olan yatırımcılar için önemli bir seçenek.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.542,05
5.542,80
% -0.16
10:12
Ons Altın / TL
172.511,68
172.587,97
% -0.06
10:27
Ons Altın / USD
4.075,43
4.075,99
% -0.28
10:27
Çeyrek Altın
8.867,28
9.062,48
% -0.16
10:12
Yarım Altın
17.680,64
18.126,53
% -0.15
10:12
Ziynet Altın
35.469,12
36.139,05
% -0.16
10:12
Cumhuriyet Altını
38.250,00
38.820,00
% 0.45
12:57
