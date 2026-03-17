Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Mart 2026 Tarihinde Altın Fiyatları Üzerine Analiz

17 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.009,90 Dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, global piyasalardaki değişimlerin bir yansımasıdır. Ayrıca, yatırımcıların talep profilleri de bu durumu etkiliyor.

Türk lirası bazında gram altının alış fiyatı 7.121,468 TL’dir. Satış fiyatı ise 7.122,278 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ons altın fiyatlarının yanı sıra çeyrek altın da dikkat çekiyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.394,35 TL’dir. Satış fiyatı ise 11.644,92 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altın 22.717,48 TL’den alınmakta, satış fiyatı ise 23.289,85 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 47.662 TL, satış fiyatı ise 48.378 TL seviyesindedir.

Ziynet altın gibi özel tasarım ürünler de yatırımcılardan ilgi görmekte. Ziynet altının alış fiyatı 45.577,4 TL’dir. Satış fiyatı ise 46.437,25 TL olarak belirlenmiştir. 14 ayar bilezik gramı 3.930,25 TL alış, 5.195,93 TL satış fiyatına sahiptir. 18 ayar bilezik gramı ise 5.027,76 TL’den alınmakta, 5.820 TL’den satılmaktadır. 22 ayar bilezik gramı için alış 6.530,91 TL, satış ise 6.843,27 TL seviyesindedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 7.085,861 TL, satış fiyatı ise 7.086,667 TL olarak güncel fiyatlar arasındadır.

Bugünkü altın fiyatları, yatırımcıların psikolojisi hakkında ipuçları sunmaktadır. Bu veriler ışığında stratejileri belirlemekte yarar olabilir.