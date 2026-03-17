FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları önemli bir hareketlilik gösteriyor. Ons altın fiyatı 5.009,90 Dolar seviyesinde seyrederken, gram altın Türk lirası bazında 7.121,468 TL alış, 7.122,278 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerin fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle ziynet altın gibi özel tasarım ürünler, güncel fiyat aralıklarıyla dikkat çekmekte. Yatırımcıların bu verilere göre karar almaları önem kazanıyor.

17 Mart 2026 Tarihinde Altın Fiyatları Üzerine Analiz

17 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.009,90 Dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, global piyasalardaki değişimlerin bir yansımasıdır. Ayrıca, yatırımcıların talep profilleri de bu durumu etkiliyor.

Türk lirası bazında gram altının alış fiyatı 7.121,468 TL’dir. Satış fiyatı ise 7.122,278 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ons altın fiyatlarının yanı sıra çeyrek altın da dikkat çekiyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.394,35 TL’dir. Satış fiyatı ise 11.644,92 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altın 22.717,48 TL’den alınmakta, satış fiyatı ise 23.289,85 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 47.662 TL, satış fiyatı ise 48.378 TL seviyesindedir.

Ziynet altın gibi özel tasarım ürünler de yatırımcılardan ilgi görmekte. Ziynet altının alış fiyatı 45.577,4 TL’dir. Satış fiyatı ise 46.437,25 TL olarak belirlenmiştir. 14 ayar bilezik gramı 3.930,25 TL alış, 5.195,93 TL satış fiyatına sahiptir. 18 ayar bilezik gramı ise 5.027,76 TL’den alınmakta, 5.820 TL’den satılmaktadır. 22 ayar bilezik gramı için alış 6.530,91 TL, satış ise 6.843,27 TL seviyesindedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 7.085,861 TL, satış fiyatı ise 7.086,667 TL olarak güncel fiyatlar arasındadır.

Bugünkü altın fiyatları, yatırımcıların psikolojisi hakkında ipuçları sunmaktadır. Bu veriler ışığında stratejileri belirlemekte yarar olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.141,51
7.142,28
% 0.46
10:42
Ons Altın / TL
222.010,77
222.048,61
% 0.42
10:57
Ons Altın / USD
5.022,55
5.023,19
% 0.34
10:57
Çeyrek Altın
11.426,41
11.677,62
% 0.46
10:42
Yarım Altın
22.781,41
23.355,24
% 0.46
10:42
Ziynet Altın
45.705,65
46.567,63
% 0.46
10:42
Cumhuriyet Altını
47.662,00
48.378,00
% -0.73
14:19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.