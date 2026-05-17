Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Ons altın fiyatı 4.540,35 dolar seviyesindeyken, gram altın Türk Lirası cinsinden 6.644,058 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.630,49 TL, yarım altın ise 21.194,55 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını 44.191 TL'den satılmakta. Yatırımcılar güncel verileri dikkatle takip etmeli.

Altın Fiyatları 17 Mayıs 2026: Güncel Veriler

17 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatlarında değişiklikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.540,35 dolar seviyesinde. Doların dalgalanmaları da dikkat çekmekte.

Gram altın, Türk Lirası cinsinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6.644,058 TL. Satış fiyatı ise 6.644,893 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.630,49 TL, satışta ise 10.864,4 TL. Yarım altın alış fiyatı 21.194,55 TL, satış fiyatı 21.728,8 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.191 TL. Satış fiyatı ise 44.856 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın alış fiyatı 107.892 TL. Satış fiyatı 109.069 TL'den işlem görmekte.

Ata altın, alışta 44.422 TL, satışta 44.718 TL fiyatlandırması ile dikkat çekiyor. Ziynet altını 42.521,97 TL alış, 43.324,7 TL satış fiyatları ile işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında da hareketlilik var. 14 ayar bilezik gramı 3.639,59 TL'den alış, 4.847,38 TL'den satışta. 18 ayar bilezik fiyatı, alışta 4.665,52 TL, satışta 5.366 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.058,58 TL.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.610,838 TL, satışta 6.611,669 TL olarak işlem görmekte. 17 Mayıs 2026'da altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yakından takip ediliyor. Piyasalardaki belirsizlikler ise devam etmekte. Yatırımcılar, güncel ekonomik verileri takip etmelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.644,06
6.644,89
% -2.19
23:59
Ons Altın / TL
206.289,88
207.042,74
% -2.19
23:59
Ons Altın / USD
4.540,07
4.540,64
% -2.37
23:59
Çeyrek Altın
10.630,49
10.864,40
% -2.19
23:59
Yarım Altın
21.194,55
21.728,80
% -2.19
23:59
Ziynet Altın
42.521,97
43.324,70
% -2.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.191,00
44.856,00
% -0.07
13:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

