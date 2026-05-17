Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 17 Mayıs 2026: Güncel Veriler

17 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatlarında değişiklikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.540,35 dolar seviyesinde. Doların dalgalanmaları da dikkat çekmekte.

Gram altın, Türk Lirası cinsinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6.644,058 TL. Satış fiyatı ise 6.644,893 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.630,49 TL, satışta ise 10.864,4 TL. Yarım altın alış fiyatı 21.194,55 TL, satış fiyatı 21.728,8 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.191 TL. Satış fiyatı ise 44.856 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın alış fiyatı 107.892 TL. Satış fiyatı 109.069 TL'den işlem görmekte.

Ata altın, alışta 44.422 TL, satışta 44.718 TL fiyatlandırması ile dikkat çekiyor. Ziynet altını 42.521,97 TL alış, 43.324,7 TL satış fiyatları ile işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında da hareketlilik var. 14 ayar bilezik gramı 3.639,59 TL'den alış, 4.847,38 TL'den satışta. 18 ayar bilezik fiyatı, alışta 4.665,52 TL, satışta 5.366 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.058,58 TL.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.610,838 TL, satışta 6.611,669 TL olarak işlem görmekte. 17 Mayıs 2026'da altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yakından takip ediliyor. Piyasalardaki belirsizlikler ise devam etmekte. Yatırımcılar, güncel ekonomik verileri takip etmelidir.